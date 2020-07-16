Що відомо про Верещук, яка побореться за крісло мера Києва: рекорди і гучні скандали

Ірина Верещук (фото: facebook.com/vereshchuk.ukraine)

Ірина Верещук перемогла на праймеріз як єдина кандидатеп від "Слуг народу" у мери Києва

Ірина Верещук братиме участь у виборах мера Києва - її кандидатуру підтримала партія "Слуга народу" 87 голосами "за" на засіданні 16 липня.

На праймеріз був присутній президент Володимир Зеленський, який також проголосував за Верещук. Про це передає "РБК-Україна".

Загалом "Слуги" розглядали в якості потенційних претендентів на крісло мера столиці п'ять кандидатур. За підсумками праймеріз вони розташувалися по такому рейтингу:

Верещук вийшла вперед з великим відривом і набрала 87 голосів підтримки

Олександр Дубинський - 41

Микола Тищенко - 30

Дмитро Гурін - 15

Олександр Качура - 3

Ірина Верещук перемогла на праймеріз "Слуг народу" як кандидатка в мери Києва (Фото: скріншот)

Що відомо про Ірину Верещук: біографія та скандали

Ірина Андріївна Верещук народилася 30 листопада 1979 року у Раві-Руській під Львовом. Закінчила школу з золотою медаллю, має три вищих освіти, які закінчила з відзнакою.

Вона одружена вдруге, її чоловік очолював львівський спецпідрозділ СБУ "Альфа". Виховує сина Олега від першого шлюбу.

40-річна Ірина Верещук вже має "мерський" досвід: з 2010 по 2015 рік вона була міським головою в своїй рідній Раві-Руській. За її словами, рішення скласти повноваження прийняла через нібито постійного тиску.

До речі, тоді вона стала наймолодшою жінкою-мером в Україні, і до свого унікального рекорду вона може додати й інший - якщо їй вдасться перемогти на майбутніх виборах, то вона стане першою жінкою-мером в історії Києва.

У 2019 році Ірина Андріївна на позачергових виборах у Верховну Раду пройшла в парламент по списках "Слуги народу".

З вересня по листопад минулого року була представником уряду в парламенті. Вона заявляла, що тоді прем'єр-міністр Олексій Гончарук планував звільнити її за критику держбюджету та дій Кабміну

Ірина Верещук (фото: facebook.com/vereshchuk.ukraine)

Безпартійна Верещук - голова підкомітету з питань державної безпеки і оборони Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Ірина Верещук кілька разів попадав в скандальні ситуації та ставала об'єктом критики через неоднозначні висловлювання. У тому числі й на свою адресу з боку інших політиків.

Зокрема, "дісталося" нардепу в мережі за заяву у вересні 2019-го про те, що Україна повинна переглянути підхід до НАТО, оскільки "її там не чекають".

У грудні 2019 року у Раді сталася бійка між депутатами фракції "Слуга народу" Гео Леросом і Максимом Бужанський через те, що в чаті фракції один з них висловився матом щодо Ірини.

2 травня 2020 року Верещук опублікувала у своєму Facebook пост із закликом просити вибачення у загиблих під час подій в Одесі 2014 року, в тому числі і прихильників "русского мира", що обурило громадськість.

Фото: скрін поста facebook.com/vereshchuk.ukraine

Нещодавно політик в ефірі ток-шоу на одному з телеканалів звинуватила п'ятого президента Петра Порошенка в тому, що нібито він вітав президента РФ Володимира Путіна з Днем Росії в 2014 році, і в якості доказів надавала публікацію з посиланням на заяву прес-секретаря російського президента Пєскова - і після гарячих суперечок з екс-главою держави та ведучим все таки на відео визнала свою неправоту, хоча пізніше спростувала таку інформацію

Відео: Верещук відзначилася у ток-шоу фейком про привітання Порошенком Путіна з Днем Росії

Нагадаємо, що висунення в мери Києва не виключав головний санітарний лікар Віктор Ляшко, але за умови підтримки з боку Зеленського та партії "Слуга народу".