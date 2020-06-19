У Києві презентували нову партію мерів

«ПРОПОЗИЦІЯ»: ЛІДЕРИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРЕЗЕНТУЮТЬ НОВУ ПАРТІЮ (ВІДЕО) У Києві відбувається брифінг засновників нової політичної сили «ПРОПОЗИЦІЯ». У заході беруть участь міський голова Дніпра Борис Філатов, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, міський голова Чернівців Олексій Каспрук, міський голова Житомира Сергій Сухомлин, міський голова Кропивницького Андрій Райкович і міський голова міста Каховка Херсонської області Андрій Дяченко. Вони повідомили журналістам про створення партії «ПРОПОЗИЦІЯ». Мета новоствореної політичної сили – побудова в країні ефективної системи місцевого самоврядування як важливої складової держави. «ПРОПОЗИЦІЯ» – це консолідація людей справи, які хочуть об’єднати країну на основі щоденної професійної роботи і конструктивної позиції. Засновники партії презентують її концепцію, головні цілі та завдання.