Партію заснували мери шести міст
Сьогодні, 19 червня, у Києві презентували нову партію мерів "Пропозиція". Політична партія створена за участю мерів великих міст України.
Презентацію партії транслювали в групі партії в Facebook.
Зокрема, презентація нової партії пройшла за участю мера Дніпра Бориса Філатова, мера Миколаєва Олександра Сенкевича, мера Чернівців Олексія Каспрука, мера Житомира Сергія Сухомлина, мера Кропивницького Андрія Райковича і мера Каховки Андрія Дяченка.
«ПРОПОЗИЦІЯ»: ЛІДЕРИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРЕЗЕНТУЮТЬ НОВУ ПАРТІЮ (ВІДЕО)
«ПРОПОЗИЦІЯ»: ЛІДЕРИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРЕЗЕНТУЮТЬ НОВУ ПАРТІЮ (ВІДЕО) У Києві відбувається брифінг засновників нової політичної сили «ПРОПОЗИЦІЯ». У заході беруть участь міський голова Дніпра Борис Філатов, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, міський голова Чернівців Олексій Каспрук, міський голова Житомира Сергій Сухомлин, міський голова Кропивницького Андрій Райкович і міський голова міста Каховка Херсонської області Андрій Дяченко. Вони повідомили журналістам про створення партії «ПРОПОЗИЦІЯ». Мета новоствореної політичної сили – побудова в країні ефективної системи місцевого самоврядування як важливої складової держави. «ПРОПОЗИЦІЯ» – це консолідація людей справи, які хочуть об’єднати країну на основі щоденної професійної роботи і конструктивної позиції. Засновники партії презентують її концепцію, головні цілі та завдання.Опубліковано ПроПозиція Пʼятниця, 19 червня 2020 р.
У заявлених цілях партії - побудова ефективної системи місцевого самоврядування. На презентації Філатов підкреслив, що нова партія не є політичним проектом під місцеві вибори в Україні.
Нагадаємо, раніше партією мерів називали політичну силу, лідерами якої є мер Одеси Геннадій Труханов і мер Харкова Геннадій Кернес; на виборах влітку 2019 року вони об'єдналися з "Опозиційним блоком", але не пройшли до парламенту за списками.
Раніше РБК-Україна писало про те, чого чекати від місцевих виборів восени 2020 року, як відбувається взаємодія центральної влади з місцевим самоврядуванням і чому місцеві лідери - "ахіллесова п'ята" будь-якої влади.
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Автор: РБК-Україна