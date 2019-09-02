У "Слузі народу" спілкування з журналістами довірили 50 нардепам та роздали "шпаргалки"

Фото: колаж РБК-Україна

Фракція "Слуга народу" склала стратегію спілкування з пресою

Нардепи від партії "Слуга народу" обрали 50 колег спеціально для спілкування з пресою, і навіть заготовили "підказки" для відповідей на запитання журналістів. Дмитру Разумкову, Олександру Корнієнку та Давиду Арахамії фракція делегувала більш широкі повноваження спікерів, які можуть говорити, що вважатимуть за потрібне. Про це передає theБабель із посиланням на одного з керівників фракції "слуг".

Так, була розроблена спеціальна стратегія спілкування зі ЗМІ. Згідно з планом, група з п'яти десятків депутатів прийматимуть участі в телеефірах та ток-шоу.

"Для них у щоденному режимі готують тези для коментування. Цим займається група, куди входить Корнієнко, Микита Потураєв, технолог Денис Семенов та нардеп Євгенія Кравчук. З боку ОПУ туди входить Кирило Тимошенко", - розповів співрозмовник і пояснив, що ініціатива покликана зберегти монолітність позиції Офісу президента і фракції.

"Тому що багато речей робляться з коліс", - додав він.

Дмитро Разумков (Фото: РБК-Україна)

За словами "слуги", більше половини депутатів фракції "не горять бажанням спілкуватися з журналістами" через незручні запитання.

Також 28 серпня була проведена репетиція першого пленарного засідання Верховної Ради 9 скликання, на якій депутатам від "СН" роздали тези, як потрібно правильно відповідати на запитання преси.

Наприклад, на питання про створення коаліції було запропоновано 6 відповідей, серед яких деякі звучали так: "Ми отримали мандат від українського народу. 254 мандата. Народ поклав на нас відповідальність за результат", "Ми відмовляємося від формування коаліції за принципом розподілу портфелів і посад, сфер впливу", "Якщо хтось з депутатів долучиться до голосувань за наші законопроекти - ми це вітатимемо".

"Слугам" порадили запам'ятати точну назву свого комітету, підготувати пояснення, чим вони там будуть займатися. Ось деякі варіанти відповідей: "Тому що у мене на окрузі із цим пов'язана така проблема", "Тому що я займався цим раніше", "Тому що я хочу змінити щось у цій сфері".

Ілюстративне фото: minagro.gov.ua

Були підготовлені "шпаргалки" на кадрові питання, про зарплату, щодо занять бізнесом, про своїх помічників тощо.

В розмові про загиблих на фронті на Донбасі військових ЗСУ радять говорити так: "Ми несемо відповідальність перед тими, хто загинув за нашу незалежність", "29 серпня обраний Днем пам'яті захисників України, тому що в цей день в Іловайському котлі загинуло чи не найбільше бійців за весь час війни на Донбасі"

Якщо розмова стосується першочергових завдань, то рекомендується акцентувати увагу на відновленні довіри, економічному зростанні та боротьбі з корупцією.

Нагадаємо, раніше нардеп від партії "Слуга народу" Максим Бужанський образив журналістку "Нового времени" Ольгу Духніч та назвав її "тупою вівцею з одіозного ЗМІ". Через це в соцмережах і медіа розгорівся неабиякий скандал. У партії потім вибачилися за інцидент.

Також ми писали про те, що депутат від партії "Слуга народу" Ліза Богуцька в листуванні запевнила, що Арсена Авакова вирішили залишити на посаді глави МВС через те, що екс-президент Петро Порошенко готує путч. Така заява викликала в мережі хвилю сміху.