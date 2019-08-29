"Слуга народу" визначила коло спікерів для спілкування зі ЗМІ

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Йдеться про нардепів Разумкова, Стефанчука та Арахамію

У фракції "Слуга народу" у Верховній раді 9 скликання визначили коло народних депутатів, які можуть активно відвідувати телевізійні ефіри та надавати коментарі журналістам. Про це РБК-Україна повідомило джерело у керівництві фракції "Слуга народу".

За словами співрозмовника, спікерами політичної сили у Верховній раді є ті народні депутати, які можуть компетентно відповісти на питання ЗМІ щодо планів та рішень фракції.

"Керівництво фракції є основними спікерами по загальним питанням", - повідомило джерело.

Зокрема, це депутати Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук та Давид Арахамія.

Окрім того, відвідувати телевізійні ефіри активно зможуть заступники голови фракції, керівники та заступники профільних комітетів парламенту.

"Наприклад, керівники комітетів, адже вони є експертами і фахівцями у своїй темі. Вони можуть розказати про питання, які вони напрацювали. Коли дає коментар заступник голови фракції, логічно, що до нього є більше запитань, ніж до інших представників фракції. Заступники голови фракції проводили підготовчі групи та інше, звичайно, що в них просто більше інформації", - розповіли у фракції.

У фракції "Слуга народу" наголошують, що інші депутати ВР потребують більше досвіду для коментування питань на ТВ-ефірах. Втім, заборон для спілкування з журналістами для депутатів немає.

"Нам взагалі дуже складно, адже більшість з інших фракцій ходять на ефіри по 15 років. Звичайно, деякі (депутати від "СН", - ред.) кажуть, попрацюємо хоча б 100 днів, попрацюємо у комітетах, тоді буде більше про що коментувати. Не всі дуже хочуть по двадцятому разу відповідати на питання, як вони потрапили у список. Тому це не злий умисел, а якась логіка", - додав співрозмовник.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на засіданні Верховної ради привітав нових депутатів з початком роботи.

Як писало РБК-Україна, у фракцію "Слуга народу" входять 254 народних депутата, які складають більшість. Спікер Ради Дмитро Разумков заявив, що, відповідно до Конституції, "Слуга народу" має права коаліції у Раді.