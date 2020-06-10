"Слуга" задекларував 7 майнінг-ферм, 220 тис. доларів "кешу" та допомогу для дружини

Нардеп Іван Шинкаренко (фото: facebook.com)

Нардеп Іван Шинкаренко самої криптовалюти не має

Народний депутат від "Слуги народу" Іван Шинкаренко вказав у своїй декларації 7 ферм для майнінг криптовалют і солідну готівкову суму 220 тисяч доларів (що за курсом становить понад 5,9 мільйона гривень).

Таке цінне рухоме майно і кошти член комітету з антикорупційної політики вказав у своїй Е-декларації про доходи за 2019 рік.

У Верховній Раді ніхто з колег Шинкаренка такою кількістю майнінгових ферм похвалитися не може.

Зазначається, що всі вони з'явилися у нардепа в травні 2018 році. Це:

Системний блок Asrock, asus exepedition 570 4 Gb (6 шт.), 128 Gb

Системний блок Asrock, gaming msi 570 4 Gb (6 шт.), 128 Gb

Системний блок Asrock, asus strip 570 4 Gb (6 шт.), 128 Gb

Системний блок Asrock, asus dual 580 4 Gb (6 шт.), 128 Gb

Системний блок Asrock, asus strix 570 4 Gb (6 шт.), 128 Gb

Системний блок Asrock, asus rx 580 4 Gb (6 шт.), 128 Gb

Системний блок Asrock, asus strix rx 570 4 Gb (6 шт.), 128 Gb

Загальна вартість устаткування для майнінгу біткойнів або інших криптовалют становить 644,3 тисячі гривень (кожна - по 92 050 гривень). При цьому самої криптовалюти у Шинкаренко немає.

Серед перерахованих джерел доходу членів сім'ї на сайті НАПК вказується, що дружина Шинкаренка Ольга Олександрівна отримувала допомогу по безробіттю 16 190 гривень. Крім того, дохід дружини від підприємницької діяльності склав ще 3 828 гривень.

Торік, до обрання в парламент 9 скликання, Шинкаренко заробив 32,3 тис. гривень в Інституті відновлюваної енергетики НАН. Його зарплата на посаді нардепа склала 157,3 тис. гривень.

Політик отримав матеріальне благо по оплаті витрат на участь у навчанні від партії "СН" на суму 32,5 тисячі гривень.

Також Київський міський центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат заплатив йому компенсацію в розмірі 25,3 тисячі гривень.

Дохід від заняття підприємницькою діяльністю Шинкаренкасклав понад 226 тисяч гривень.

На його банківських рахунках зберігається трохи більше 59 тисяч гривень. В "живих" грошах політик вказав у декларації 220 тисяч доларів і 710 700 гривень.

Минулого року Шинкаренко купив автомобіль Ford Focus 2005 року випуску.

Зазначимо, що нещодавно Мінекоенерго роз'яснило вивчення можливості майнінгу криптовалют.

Раніше ми писали про те, що у Раді встановлено новий рекорд - нардеп задекларував 158 квартир і 80 земельних ділянок.

Нагадаємо також, що нардепи задекларували 4,9 млрд гривень готівки - це більше річного бюджету МЗС.

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Автор: Володимир Костирін