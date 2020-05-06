Мінекоенерго роз'яснило вивчення можливості майнінгу криптовалют

Фото: в. о. голови Мінекоенерго Ольга Буславець (pravda.com.ua)

Перша державна "ферма" може з'явитися в Енергодарі

Міністерство енергетики та охорони навколишнього середовища вивчає можливості майнінгу криптовалют для реалізації надлишку електроенергії в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністерства.

У міністерстві відзначають, що на сьогодні в Україні є профіцит виробництва електроенергії, що означає серйозні виклики для української енергетики, що потребують застосування нових підходів. Також у відомстві посилаються на заявлений президентом України Володимиром Зеленським курс на діджиталізацію.

"Можемо реально трансформувати "пасив" в "актив". Маючи профіцит атомної генерації, один із сучасних інструментів використання надлишкової електроенергії - направлення її на майнінг кріптовалюти. Це не тільки дозволяє зберегти гарантоване навантаження на АЕС, але і дасть можливість підприємствам залучити додаткові кошти. Тобто відкриває шлях до принципово нової економіки, нових підходів, нової системи ринку", - йдеться в повідомленні.

Для цього в Мінекоенерго розглядають можливість створення центрів обробки даних поруч з АЕС. В "Енергоатомі" розробили пілотний проект щодо приєднання споживачів ЦОД потужністю до 1000 МВт до електричних мереж, з виділенням першої черги 30 МВт, в Енергодарі - місті-супутнику Запорізької АЕС. Проектом передбачено створення нової інфраструктури видачі потужності ОРУ-750 кВ ЗАЕС для довгострокових поставок електроенергії для забезпечення потреб ЦОД.

Передбачається, що в перспективі такі дата-центри зможуть стати самоокупними.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища доручило "Енергоатому" вивчити можливість майнінгу криптовалют. У дорученні говориться, що дане питання необхідно опрацювати з метою забезпечення додаткових ринків збуту надлишку електроенергії.