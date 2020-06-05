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Нардепи задекларували 4,9 млрд гривень готівки: більше річного доходу МЗС

Новини » Політика     05.06.2020 - 09:07
Нардепи задекларували 4,9 млрд гривень готівки: більше річного доходу МЗС
Фото: нардепи в Раді (РБК-Україна)

Приблизно стільки ж коштував недавній запуск місії Crew Dragon до МКС - 160 млн доларів

Парламентарії задекларували близько 4,9 млрд гривень (183 млн доларів). Це більше, ніж річний бюджет Міністерства закордонних справ.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Мільярди гривень і тисяча машин: що показали депутати і міністри в деклараціях".

Загальний обсяг задекларованих депутатами коштів - це більше, ніж річний бюджет МЗС (4,5 млрд гривень), Міністерства інфраструктури (3,98 млрд гривень) та Міністерства молоді і спорту (2,25 млрд гривень).

Більше того, приблизно стільки ж коштував недавній запуск місії Crew Dragon до МКС - 160 млн доларів. Сума готівки на руках у парламентаріїв майже в 40 разів перевищує держвидатки на реабілітацію дітей з інвалідністю (виділено 130 млн гривень).

Також РБК-Україна писало, що названий найбагатший депутат Верховної ради.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію за 2019 рік, він вказав річний дохід - 26,6 млн гривень.

Зазначимо, Національне агентство з питань запобігання корупції починає перевірки декларацій по-новому.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України декларациянардеп
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