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Нардеп від "Слуги народу" прийшов у Раду з дорогим аксесуаром Gucci

STYLERЖиття    07.02.2020 - 17:31
Нардеп від "Слуги народу" прийшов у Раду з дорогим аксесуаром Gucci
"Слуга народу" Данило Гетманцев прийшов у Раду у краватці Gucci (фото: колаж РБК-Україна)

Народний депутат Данило Гетманцев з'явився в Раді з краваткою від Gucci

"Слуга народу" Данило Гетманцев, який є головою комітету з питань фінансів, прийшов до Верховної Ради в краватці від Gucci. Даний аксесуар коштує понад 4 тисяч гривень.

Політик прийшов на засідання Ради в краватці, вартістью у 160 євро. Про це розповіла журналіст Ганна Сташенко на своїй сторінці в Facebook. Вона також зазначила, що Гетьманців чесно зізнався і не почав відмовлятися, що це не Gucci. Він сказав дівчині, що ця краватка з минулого життя.

Нардеп від &quot;Слуги народу&quot; прийшов у Раду з дорогим аксесуаром Gucci

Данило Гетманцев (фото: facebook.com/annasteshenko)

Сташенко зазначила, що ця ціна, тим більше для нардепа, демократична, а краватка гідна. Хоча, якщо у перерахунку, то це дві середні пенсії "на шиї".

Нардеп від &quot;Слуги народу&quot; прийшов у Раду з дорогим аксесуаром Gucci

Краватка від Gucci за 160 євро (фото: facebook.com/annasteshenko)

"Зображення бджоли, представлене Алессандро Мікеле, стало однією з найбільш впізнаваних деталей Gucci. На краватці з шовку малюнок використаний в поєднанні з смугастим фірмовим візерунком Web", - йдеться на сайті магазину в описі товару.

Нагадаємо, що народний депутат від партії "Слуга народу" Євген Брагар зробив висновки після скандальної поради пенсіонерці, в якій він порадив жінці продати свою собаку і оплатити платіжки за газ.

Після його скандального висловлювання на одному з українських каналів нардеп зіткнувся з жорсткою критикою з боку користувачів соцмереж. Він уперше прокоментував цю ситуацію.

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