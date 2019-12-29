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Ані Лорак опинилася в центрі скандалу: бідне дитя в лахмітті привела

STYLERПерсони    29.12.2019 - 13:19
Ані Лорак опинилася в центрі скандалу: бідне дитя в лахмітті привела
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак була розкритикована користувачами мережі

Популярна українська виконавиця Ані Лорак неприємно здивувала фанатів. Зірка прийшла привела свою дочку на мюзикл, проте не подбала про те, щоб тепло одягнути 8-річну Софію. Відповідний знімок опублікований в соцмережі Instagram.

"Ми провели справді незабутній вечір, мюзикл на льоду "Спляча красуня. Легенда двох королівств". Яке щастя почути свій голос в особі головної героїні прекрасної @tatiana_navka", - написано в повідомленні.

Ані Лорак опинилася в центрі скандалу: бідне дитя в лахмітті привелаАні Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Користувачі неоднозначно відреагували на знімок. Більш того, мережу обурило те, що виконавиця не подбала про теплі речі для своєї дочки та дозволила їй надіти рвані джинси:

  • Черевики доньці купували на виріст.
  • Грубе дуже взуття і у неї, і у дитини, виглядає не дуже.
  • Дочка мамине взуття носить.
  • Дочку спорядила як квочку.
  • А доньку нарядила... Мама не горюй!
  • Брючки псують всю красу.

Ані Лорак опинилася в центрі скандалу: бідне дитя в лахмітті привела
Ані Лорак (скриншот: instagram.com/anilorak)

Раніше Ані Лорак потрапила в скандал через російське свято. Артистка в своєму Instagram опублікувала знімок з дочкою Софією, під яким привітала всіх жінок з Днем матері. Та частина аудиторії співачки, яка проживає в Україні, вказала на те, що артистка зовсім забула про свята на батьківщині.

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