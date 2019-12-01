Ані Лорак довели до сліз: розплакалася прямо на сцені

Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Виконавиця вразливо відреагувала, коли українці вибухнули оваціями

Популярна виконавиця Ані Лорак, яка активно гастролює по Росії, на цей раз приїхала з концертом у Київ. Українці довели артистку до сліз і вразлива Лорак розплакалася прямо на сцені.

29 листопада для зйомки у новорічному концерті, які проходили в Національній опері України для телеканалу " Інтер "Головна ялинка країни", Ані Лорак приїхала в Київ. Концерт покажуть українцям у новорічну ніч 31 грудня.

Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

За вечір артистка змінила два вбрання: спочатку вона була в чорній сукні з паєтками і вирізом до стегна, а після - у вбранні в стилі 80-х - зеленій блузці з широкими плечима і шортах із завищеною талією.

Ані Лорак зворушила українців своїм виконанням. Зал аплодував стоячи протягом декількох хвилин через що співачка не витримала і розплакалася.

"Спасибі, мої улюблені! Будьте щасливі, будьте коханими, нехай Новий рік виконає усі ваші найзаповітніші бажання. З Новим роком!", - побажала своїм шанувальникам артистка.