Зламав шию: в Кирилівці дитина впала з водного атракціону

У Кирилівці дитина впала з "банана" (ілюстративне фото: pixabay.com)

Неповнолітній катався на "банані" і невдало стрибнув у воду

У курортній Кирилівці стався неприємний інцидент з дитиною. Так, підліток, катаючись на "банані", невдало впав, вдарився головою об дно і зламав шийний відділ хребта. Про це повідомляє "РИА Мелитополь".

Очевидці події викликали хлопцю "швидку допомогу" і його відвезли в лікарню. Власники водного атракціону вважають, що неповнолітній сам винен в інциденті, який стався 12 липня на пляжі біля бази відпочинку "Маяк".

Коли катання на "банані" закінчилося і людей привезли до берега, хлопчик вирішив пірнути з платформи і вдарився головою об дно.

Кирилівці дитина впала з "банана" (ілюстративне фото: pixabay.com)

Варто зазначити, що водним мотоцилом, який катав людей на "банані", керував неповнолітній син власника водного атракціону. Сам же підприємець в той час поїхав у справах.

Правоохоронні органи порушили кримінальну справу за ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту, що призвело до тяжких наслідків).

Суд вилучив у підприємця водний скутер і "банан".

Нагадаємо, що відпочинок на українських курортах на двох в економ-варіанті обійдеться від 2,5 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося про те, що в Кирилівці місцевий чиновник показав повну антисанітарію на деяких базах відпочинку.