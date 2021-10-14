Кулінар розкрив секрет справжнього листкового тіста: запам'ятайте просте правило!
Кулінар Сергій Джуренко розкрив секрет приготування справжнього листкового тіста, яке виходить завжди. Важливо тільки пам'ятати про кілька простих правил.
Про це Сергій розповів на особистому сайті.
Кілька важливих нюансів
За словами кулінара, головною особливістю такого тіста є велика кількість вершкового масла. Гарне тісто може містити масла до половини за об'ємом, що робить його багатошаровим, м'яким і повітряним.
Суть приготування тіста зводиться до багаторазового складання тіста навпіл і прокатування качалкою. При кожному складанні, кількість шарів подвоюється.
Важливо, щоб при кімнатній температурі масло залишалося більш-менш щільним, розділяючи дуже тонкі шари тіста.
Фото: Таким повинні вийти коржі з листкового тіста (djurenko.com)
Запам'ятайте просте правило!
Сергій каже, що при приготуванні листкового тіста тепло неприпустимо ні на одному етапі.
"Масло окремо і в процесі прокатування завжди має бути холодним, інакше воно просто потече. Охолоджувати треба і саме тісто в процесі приготування, і навіть качалку. А також якомога менше торкатися до нього руками", - радить Джуренко.
Інгредієнти для справжнього листкового тіста:
- Пшеничне борошно - 4 склянки (520 г)
- Вершкове масло 300 г
- Яйце - 1 шт.
- Вода - 180 мл
- Сіль, лимонна кислота
Покрокове приготування
Пшеничне борошно вищої якості потрібно обов'язково просіяти. Масло заздалегідь потрібно витягнути з холодильника, щоб воно стало м'яким, але не потекло.
Борошно розділіть на частини - три склянки для підготовки прісного тіста, і один стакан для змішування з вершковим маслом. Більшу частину борошна пересипте у велику миску для тіста. У склянку налийте 180 мл кип'яченої води при кімнатній температурі. У ній розчиніть 3-4 грами солі і лимонну кислоту "на кінчику" ножа (вона запобігає розриву шарів). У борошно випустіть яйце і влийте воду.
Замісіть щільне тісто до повної однорідності. Щільність маси повинна бути високою, але при цьому вона повинна піддаватися до розкочування качалкою. Дайте прісному тісту полежати 20-30 хвилин, закутавши його в плівку.
М'яке вершкове масло нарубайте ножем. Додайте в рубане масло останній стакан борошна і ретельно все змішайте.
Сформуйте з масла з борошном квадрат або прямокутник для запечатування в прісне тісто - повинен вийти пласт товщиною близько 3 см. Загорніть його в плівку і покладіть в холодильник.
Дістаньте прісне тісто і розкачайте його у вигляді чотирилисника. Центр треба зробити приблизно вдвічі товщі, ніж "пелюстки", а розмір центральної частини повинен відповідати розміру сформованого квадрата з масла.
На центр розкатаного прісного тіста викладіть охолоджений квадрат з масла з борошном. По черзі закрийте масло пелюстками прісного тіста, запечатавши його. В результаті повинен вийти квадрат з тіста, всередині якого розташоване масло - такий собі "закритий" бутерброд. Треба постаратися, щоб не було розривів, і масло було повністю закрито.
Покладіть підготовлений пласт на стіл або килимок і розкатайте холодною качалкою - плавно і без зусиль. Ідеально, якщо температура в приміщенні буде 15-17 градусів, тоді масло весь час буде залишатися пластичним.
Коли площа пласта збільшиться вдвічі, a товщина складе 1-1,5 см, його треба скласти навпіл. Для кращого формування шарів, тісто треба періодично охолоджувати в холодильнику. Але ні в якому разі не можна охолоджувати сильно, щоб масло стало твердим і кришилося при розкочуванні.
Дістаньте тісто з холодильника і розкачайте ще раз. Між кожним розкочуванням тісту краще полежати близько 10 хвилин - це поліпшить текстуру і цілісність шарів.
За бажанням, тісто можна розкатувати, поки кількість шарів вас не влаштує. Але стандартно - це 6-8 шарів. Важливо проводити розкочування плавно, щоб запобігти розриви шарів.
Готове тісто після розкочування може пару днів зберігатися в холодильнику, поки ви не вирішите його спекти. Для випічки шматок підготовленого тіста треба розрізати дуже гострим ножем на кількість передбачуваних коржів для торта.
Тісто для коржів можна трохи додатково і дуже легко розкачати під розмір форми, але не треба його при цьому м'яти пальцями. Його потрібно обов'язково наколоти виделкою в декількох місцях, розподілити на деку і випікати його при досить високій температурі 220-240 градусів. Час випікання орієнтовно 15 хвилин при візуальному контролі.
Раніше ми писали, про секрети шеф-кухарів, які розкривають тільки в кулінарних школах.