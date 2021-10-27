Листкове тісто вдома: Клопотенко розкрив секрет простого приготування

Ресторатор Євген Клопотенко розповів, як швидко і просто приготувати листкове тісто вдома. Переможець шоу МастерШеф поділився двома варіантами його готування - з додаванням дріжджів і без них. А далі - вибір за вами!

Про це кулінар розповів на особистому сайті .

Найголовніше, впевнений Клопотенко, це розкатування тіста. Саме завдяки йому тісто стає листковим при випіканні.

Дріжджове листкове тісто

Інгредієнти:

Борошно - 500 г

Цукрова пудра - 60 г

Сухе молоко - 10 г

Сіль - 2 ч. л.

Вершкове масло - 350 г (100 г розм'якшеного і 250 г холодного для розшаровування)

Свіжі дріжджі - 25 г

Вода - 230 мл

Покрокове приготування тіста

Відкладіть 100 г масла, щоб воно розм'якшилося. Решту 250 г покладіть в холодильник. Візьміть глибоку миску і з'єднайте в ній 500 г борошна, 100 г м'якого масла, 60 г цукрової пудри, 10 г сухого молока і 2 ч. л. солі. Розкришіть в миску 25 г свіжих дріжджів. Влийте в миску 230 мл води.

Замісіть еластичне однорідне тісто, яке не буде прилипати до рук.

Присипте дошку або кухонну поверхню борошном і розкачайте готове тісто в пласт середньої товщини. Головне тут, щоб тісто не прилипало до поверхні.

Наріжте 250 г холодного вершкового масла не надто тонкими слайсами. Розкладіть нарізані шматочки на розкатане тісто. Розкладайте по центру, приблизно в формі ромба, щоб краї залишалися вільними.

Загорніть вільні краї тіста до центру. Потрібно, щоб тісто повністю покрило шар масла. Злегка розкачайте пласт, але так, щоб масло залишалося всередині і не просочувалося через тісто.

Перекладіть пласт тіста з маслом на пергамент і залиште в холодильнику на 1 годину. Потім дістаньте і знову розкачайте в пласт. Складіть "книжечкою" і знову залиште в холодильнику на 1 годину. Повторіть цю процедуру мінімум 4 рази, але чим більше, тим краще.

Після останнього разу обріжте краї розкатаного тіста, щоб шари тіста краще розкрилися.

Бездріжджове листкове тісто

Інгредієнт:

Вершкове масло - 250 г

Борошно - 300 г

Вода - 150 г

Сіль - 10 г

Цукор - 1 дрібка

Покрокове приготування