Листкове тісто вдома: Клопотенко розкрив секрет простого приготування
Ресторатор Євген Клопотенко розповів, як швидко і просто приготувати листкове тісто вдома. Переможець шоу МастерШеф поділився двома варіантами його готування - з додаванням дріжджів і без них. А далі - вибір за вами!
Про це кулінар розповів на особистому сайті.
Найголовніше, впевнений Клопотенко, це розкатування тіста. Саме завдяки йому тісто стає листковим при випіканні.
Дріжджове листкове тісто
Інгредієнти:
Борошно - 500 г
Цукрова пудра - 60 г
Сухе молоко - 10 г
Сіль - 2 ч. л.
Вершкове масло - 350 г (100 г розм'якшеного і 250 г холодного для розшаровування)
Свіжі дріжджі - 25 г
Вода - 230 мл
Покрокове приготування тіста
Відкладіть 100 г масла, щоб воно розм'якшилося. Решту 250 г покладіть в холодильник. Візьміть глибоку миску і з'єднайте в ній 500 г борошна, 100 г м'якого масла, 60 г цукрової пудри, 10 г сухого молока і 2 ч. л. солі. Розкришіть в миску 25 г свіжих дріжджів. Влийте в миску 230 мл води.
Замісіть еластичне однорідне тісто, яке не буде прилипати до рук.
Присипте дошку або кухонну поверхню борошном і розкачайте готове тісто в пласт середньої товщини. Головне тут, щоб тісто не прилипало до поверхні.
Наріжте 250 г холодного вершкового масла не надто тонкими слайсами. Розкладіть нарізані шматочки на розкатане тісто. Розкладайте по центру, приблизно в формі ромба, щоб краї залишалися вільними.
Загорніть вільні краї тіста до центру. Потрібно, щоб тісто повністю покрило шар масла. Злегка розкачайте пласт, але так, щоб масло залишалося всередині і не просочувалося через тісто.
Перекладіть пласт тіста з маслом на пергамент і залиште в холодильнику на 1 годину. Потім дістаньте і знову розкачайте в пласт. Складіть "книжечкою" і знову залиште в холодильнику на 1 годину. Повторіть цю процедуру мінімум 4 рази, але чим більше, тим краще.
Після останнього разу обріжте краї розкатаного тіста, щоб шари тіста краще розкрилися.
Бездріжджове листкове тісто
Інгредієнт:
- Вершкове масло - 250 г
- Борошно - 300 г
- Вода - 150 г
- Сіль - 10 г
- Цукор - 1 дрібка
Покрокове приготування
- 300 г борошна просійте в окрему глибоку миску, а 250 г вершкового масла покладіть в холодильник.
- Візьміть сотейник і з'єднайте в ньому 50 г вершкового масла і 150 г води, а також додайте 10 г солі і дрібку цукру. Решту 200 г масла помістіть в холодильник.
- Поставте сотейник на вогонь і нагрійте масло з водою, щоб воно розтопилося.
- Візьміть миску з борошном і влийте в неї розтоплене масло з водою.
- Замісіть м'яке тісто, сформуйте кулю, замотайте його в харчову плівку і помістіть в морозильну камеру на 40 хвилин.
- Охолоджене тісто викладіть на присипану борошном робочу поверхню, зробіть зверху хрестоподібний надріз, розкрийте його і розкачайте в прямокутний пласт.
- Викладіть на середину пласта 250 г охолодженого вершкового масла і складіть тісто конвертиком. Розкачайте тісто в прямокутний пласт.
- Складіть тісто конвертиком і знову розкачайте. Тісто складіть конвертиком і помістіть в морозильну камеру на 40 хвилин.
- Повторюйте етап з розгортанням тесту з маслом ще мінімум 4 рази. На професійних кухнях це роблять шість разів.
Раніше кулінар Сергій Джуренко також дав свій рецепт приготування листкового тіста.
Також Євген Клопотенко розповів, як приготувати домашній майонез, після якого ви більше ніколи не підете за магазинним.