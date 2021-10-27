Слоеное тесто дома: Клопотенко раскрыл секрет простого приготовления
Ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, как быстро и просто приготовить слоеное тесто дом. Победитель шоу МастерШеф поделился двумя вариантами его готовки - с добавлением дрожжей и без них. А дальше - выбор за вами!
Об этом кулинар рассказал на личном сайте.
Самой главное, уверен Клопотенко, это раскатка теста. Именно благодаря ей тесто становится слоеным при выпекании.
Дрожжевое слоеное тесто
Ингредиенты:
Мука - 500 г
Сахарная пудра - 60 г
Сухое молоко - 10 г
Соль - 2 ч. л.
Сливочное масло - 350 г (100 г размягченного и 250 г холодного для расслаивания)
Свежие дрожжи - 25 г
Вода - 230 мл
Пошаговое приготовление теста
Отложите 100 г масла, чтобы оно размягчилось. Остальные 250 г положите в холодильник. Возьмите глубокую миску и соедините в ней 500 г муки, 100 г мягкого масла, 60 г сахарной пудры, 10 г сухого молока и 2 ч. л. соли. Раскрошите в миску 25 г свежих дрожжей. Влейте в миску 230 мл воды.
Замесите эластичное однородное тесто, которое не будет прилипать к рукам.
Присыпьте доску или кухонную поверхность мукой и раскатайте готовое тесто в пласт средней толщины. Главное тут, чтоб тесто не прилипало к поверхности.
Нарежьте 250 г холодного сливочного масла не слишком тонкими слайсами. Разложите нарезанные кусочки на раскатанное тесто. Раскладывайте по центру, примерно в форме ромба, чтоб края оставались свободными.
Заверните свободные края теста к центру. Нужно, чтоб тесто полностью покрыло слой масла. Слегка раскатайте пласт, но так, чтобы масло оставалось внутри и не просачивалось через тесто.
Переложите пласт теста с маслом на пергамент и оставьте в холодильнике на 1 час. Потом достаньте и снова раскатайте в пласт. Сложите "книжечкой" и снова оставьте в холодильнике на 1 час. Повторите эту процедуру минимум 4 раза, но чем больше, тем лучше.
После последнего раза обрежьте края раскатанного теста, чтоб слои теста лучше раскрылись.
Бездрожжевое слоеное тесто
Ингредиенты:
- Сливочное масло - 250 г
- Мука - 300 г
- Вода - 150 г
- Соль - 10 г
- Сахар - 1 щепотка
Пошаговое приготовление
- 300 г муки просейте в отдельную глубокую миску, а 250 г сливочного масла положите в холодильник.
- Возьмите сотейник и соедините в нем 50 г сливочного масла и 150 г воды, а также добавьте 10 г соли и щепотку сахара. Оставшиеся 200 г масла поместите в холодильник.
- Поставьте сотейник на огонь и нагрейте масло с водой, чтобы оно растопилось.
- Возьмите миску с мукой и влейте в нее растопленное масло с водой.
- Замесите мягкое тесто, сформируйте шар, замотайте его в пищевую пленку и поместите в морозильную камеру на 40 минут.
- Охлажденное тесто выложите на присыпанную мукой рабочую поверхность, сделайте сверху крестообразный надрез, раскройте его и раскатайте в прямоугольный пласт.
- Выложите на середину пласта 250 г охлажденного сливочного масла и сложите тесто конвертиком. Раскатайте тесто в прямоугольный пласт.
- Сложите тесто конвертиком и снова раскатайте. Тесто сложите конвертиком и поместите в морозильную камеру на 40 минут.
- Повторяйте этап с раскатыванием теста с маслом еще минимум 4 раза. На профессиональных кухнях это делают шесть раз.
Ранее кулинар Сергей Джуренко также дал свой рецепт приготовления слоеного теста.
Также Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить домашний майонез, после которого вы больше никогда не пойдете за магазинным.