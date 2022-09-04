ua ru
Нд, 04 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Сливовий пиріг з газети New York Times: просте втілення легендарного рецепту

Новость на русском →
Неділя 04 вересня 2022 08:35
Сливовий пиріг з газети New York Times: просте втілення легендарного рецепту Фото: Сливовий пиріг з газети New York Times (pixabay.com)
Автор: Микита Мельников

У сливового пирога "з газети New York Times" дуже цікава історія, яка зробила цей простий бісквіт зі сливами легендарним. Геніальність страви, як часто буває, криється в простоті. Тож, пропонуємо втілити цей рецепт в життя.

Читайте нижче в матеріалі Styler покрокове приготування, історію десерту і звісно ж дивіться відеоінструкцію.

Як простий десерт став легендарним

The New York Times публікували рецепт сливового пирога від кулінарки Маріан Буррос кожного вересня з 1983 по 1989 рік. Згодом редакція зрозуміла, що досить, і вирішила надрукувати рецепт востаннє.

Для того, щоб всі охочі могли його вирізати і зберегти, його навіть надрукували більшим шрифтом і з пунктирною лінією по контуру. Звісно ж, це не допомогло - редакцію завалили гнівними листами.

На щастя, зараз, завдяки інтернету ми можемо відтворити цей десерт на своїй кухні.

Сливовий пиріг з газети New York Times: просте втілення легендарного рецепту

Сливовий пиріг з New York Times - дуже просто і смачно (скріншот: YouTube/LISA DEREZA

Нам знадобиться:

  • Цукор - 120 г
  • Масло вершкове - 120 г
  • Борошно пшеничне - 130 г
  • Розпушувач - 4 г
  • Сіль - за смаком
  • Яйця - 2 шт.
  • Слива - 12 шт.
  • Сік 1/2 лимону
  • Кориця - за смаком

Як приготувати пиріг

Спершу розігрійте духовку до 180 градусів.

Змішайте цукор і м'яке масло в мисці. Додайте борошно, розпушувач, сіль і яйця і добре збийте.

Ложкою викладіть тісто в форму діаметром 20-25 см. Зі слив видаліть кісточки і розріжте навпіл. Покладіть половинки сливи шкіркою догори зверху на тісто.

Злегка посипте цукром і збризніть лимонним соком, залежно від солодкості фруктів. Посипте корицею до смаку.

Випікайте приблизно годину. Дістаньте і охолодіть. Пиріг можна подавати просто так, а можна зі збитими вершками або морозивом.

Дивіться також відео від української господині, як приготувати легендарний пиріг:

Раніше ми писали про ідеальну шарлотку з яблуками з того, що є в холодильнику.

Також повідомлялося, як приготувати банановий пиріг за 20 хвилин.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт Рецепти
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя