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Ідеальна шарлотка з яблуками з того, що є в холодильнику: покроковий рецепт

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Четвер 18 серпня 2022 08:00
Ідеальна шарлотка з яблуками з того, що є в холодильнику: покроковий рецепт Скріншот відео: Шарлотка з яблуками
Автор: Світлана Мащенко

Шарлотка зі свіжими літніми яблуками - ідеальний десерт до молока або чаю. Пекти її просто, а інгредієнти вже точно знайдуться у вас в холодильнику і кухонній шафі.

Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Яблука - 3 великих або 6 маленьких
  • Яйця великі - 3 шт.
  • Цукор - 200 г
  • Ванільний цукор - 10 г
  • Сіль - щіпка
  • Борошно - 160 г
  • Розпушувач - 0,5 ч. л.

Покрокове приготування

Збийте яйця з дрібкою солі, цукром і ванільним цукром протягом 8-10 хвилин. Маса повинна стати пишною і світлою.

Змішайте борошно з розпушувачем і додайте до яєць з цукром. Акуратно перемішайте за допомогою віночка (не використовуючи міксер).

Наріжте яблука.

Змастіть форму вершковим маслом, зверху посипте тонким шаром борошна. Або вистеліть пергаментом.

Викладіть яблука, залийте тістом. Перемішайте яблука з тістом.

Випікайте 35-40 хвилин при температурі 180 градусів.

Раніше ми повідомляли, що приготувати на Яблучний і Горіховий Спаси.

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