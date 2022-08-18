Ідеальна шарлотка з яблуками з того, що є в холодильнику: покроковий рецепт

Шарлотка зі свіжими літніми яблуками - ідеальний десерт до молока або чаю. Пекти її просто, а інгредієнти вже точно знайдуться у вас в холодильнику і кухонній шафі.

Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.

Інгредієнти: Яблука - 3 великих або 6 маленьких

Яйця великі - 3 шт.

Цукор - 200 г

Ванільний цукор - 10 г

Сіль - щіпка

Борошно - 160 г

Розпушувач - 0,5 ч. л. Покрокове приготування Збийте яйця з дрібкою солі, цукром і ванільним цукром протягом 8-10 хвилин. Маса повинна стати пишною і світлою. Змішайте борошно з розпушувачем і додайте до яєць з цукром. Акуратно перемішайте за допомогою віночка (не використовуючи міксер). Наріжте яблука. Змастіть форму вершковим маслом, зверху посипте тонким шаром борошна. Або вистеліть пергаментом. Викладіть яблука, залийте тістом. Перемішайте яблука з тістом. Випікайте 35-40 хвилин при температурі 180 градусів.