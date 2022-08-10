Банановий пиріг за 20 хвилин: легше та смачніше вже не буде
Банановий пиріг це не просто смачно, а ще й легко (фото: pixabay)
Якщо, ви любите поласувати солодкими десертами, вам неодмінно треба спробувати зробити банановий пиріг за нашим рецептом.
Читайте, як приготувати банановий пиріг за лічені хвилини у нашому матеріалі Styler далі.
Інгредієнти
Тож для приготування смачнючого бананового пирога знадобиться:
- Пісочне печиво - 250 г
- Вершкове масло - 150 г
- Вершки - 400 мл
- Банани - 4 шт.
- Варене згущене молоко - 325 мл
- Кава розчинна - 1 чайна ложка
- Цукрова пудра - 1 столова ложка
Спосіб приготування
Аби приготувати цей пиріг, нам дійсно знадобиться небагато часу.
- Спочатку перетріть печиво у блендері або вручну.
- У перетерте печиво додайте розтоплене вершкове масло та перемішайте до однорідного стану.
- Отримане печиво викладаємо на дно форми для випікання та відправляємо його у пічку на 10 хвилин при 170 градусах, аби з печива вийшов повноцінний корж.
- Далі викладаємо варене згущене молоко на корж та розподіляємо рівномірно вздовж усієї поверхні.
- Ось і настав час бананів. Нам треба розрізати банани вздовж та викласти на згущене молоко.
- Тепер останній "етюд" у вигляді збитих вершків. Беремо вершки та збиваємо їх з розчиною кавою та цукровою пудрою, після чого вкриваємо банани вершками.
Ось і все готово! Звісно, для того аби пиріг став смачнішим, йому слід дати постояти 1,5-2 години, але хто вам може заборонити його скуштувати зараз?
Дивіться нижче відеоінструкцію з готування пирога:
Раніше ми писали про рецепт ледачого Наполеона з лаваша, на приготування якого ви витратите 15 хвилин.
Також читайте про хмиз до чаю буквально з двох інгредієнтів.