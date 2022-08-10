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Банановий пиріг за 20 хвилин: легше та смачніше вже не буде

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Середа 10 серпня 2022 08:20
Банановий пиріг за 20 хвилин: легше та смачніше вже не буде Банановий пиріг це не просто смачно, а ще й легко (фото: pixabay)
Автор: Микита Мельников

Якщо, ви любите поласувати солодкими десертами, вам неодмінно треба спробувати зробити банановий пиріг за нашим рецептом.

Читайте, як приготувати банановий пиріг за лічені хвилини у нашому матеріалі Styler далі.

Інгредієнти

Тож для приготування смачнючого бананового пирога знадобиться:

  • Пісочне печиво - 250 г
  • Вершкове масло - 150 г
  • Вершки - 400 мл
  • Банани - 4 шт.
  • Варене згущене молоко - 325 мл
  • Кава розчинна - 1 чайна ложка
  • Цукрова пудра - 1 столова ложка

Спосіб приготування

Аби приготувати цей пиріг, нам дійсно знадобиться небагато часу.

  • Спочатку перетріть печиво у блендері або вручну.
  • У перетерте печиво додайте розтоплене вершкове масло та перемішайте до однорідного стану.
  • Отримане печиво викладаємо на дно форми для випікання та відправляємо його у пічку на 10 хвилин при 170 градусах, аби з печива вийшов повноцінний корж.
  • Далі викладаємо варене згущене молоко на корж та розподіляємо рівномірно вздовж усієї поверхні.
  • Ось і настав час бананів. Нам треба розрізати банани вздовж та викласти на згущене молоко.
  • Тепер останній "етюд" у вигляді збитих вершків. Беремо вершки та збиваємо їх з розчиною кавою та цукровою пудрою, після чого вкриваємо банани вершками.

Ось і все готово! Звісно, для того аби пиріг став смачнішим, йому слід дати постояти 1,5-2 години, але хто вам може заборонити його скуштувати зараз?

Дивіться нижче відеоінструкцію з готування пирога:

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