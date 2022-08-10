Банановий пиріг за 20 хвилин: легше та смачніше вже не буде

Якщо, ви любите поласувати солодкими десертами, вам неодмінно треба спробувати зробити банановий пиріг за нашим рецептом.

Читайте, як приготувати банановий пиріг за лічені хвилини у нашому матеріалі Styler далі.

Дивіться нижче відеоінструкцію з готування пирога:

Ось і все готово! Звісно, для того аби пиріг став смачнішим, йому слід дати постояти 1,5-2 години, але хто вам може заборонити його скуштувати зараз?

Аби приготувати цей пиріг, нам дійсно знадобиться небагато часу.

Раніше ми писали про рецепт ледачого Наполеона з лаваша, на приготування якого ви витратите 15 хвилин.

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