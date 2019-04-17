Слава Україні: полонений моряк передав привіт рідній країні (відео)

Денис Гриценко, який разом з іншими українськими військовополоненими перебував сьогодні в Лефортовському районному суді Москви, передав привіт всім українцям і розповів журналістці "Громадського" про своє здоров'я.

Гриценко зазначив, що у нього все добре і передав привіт. Це видно на цьому відео.

Денис Гриценко (відео: YouTube/Громадське Телебачення)

"Все добре, дякую. Слава Україні! Мій привіт Україні та найкращі побажання", - сказав Гриценко.

Варто зазначити, що сьогодні, 17 квітня, Лефортовський районний суд Москви продовжив термін затримання 7 українських моряків і представника СБУ до 24 липня 2019 року.

Звинувачення просило продовжити арешт українців, так як необхідно отримати результати експертиз. При цьому захист зазначив, що українці - військовополонені та їх мають звільнити, оскільки захоплення моряків сталося через агресію з боку Росії.

Українські моряки потрапили в полон після агресії Росії в Керченській протоці 25 листопада 2018 року. Причому троє українців отримали поранення. У Росії моряків звинуватили в незаконному перетині кордону.

Наші моряки провини не визнають і вважають себе військовополоненими. Всі українські моряки перебувають у СІЗО, поки російська сторона проводить слідство.

Нагадаємо, що в Росії провели перші психіатричні експертизи українським морякам.

Раніше повідомлялося про те, що спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявив про те, що РФ незаконно утримує українських моряків.