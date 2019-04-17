Суд у Москві залишив під вартою ще вісьмох українських моряків

Фото: суд на українськими моряками в РФ (twitter.com OgonWatch)

Суд продовжив запобіжний захід до 24 липня

Лефортовський районний суд Москви 17 квітня продовжив термін утримання під вартою сімом українським морякам і представнику СБУ до 24 липня. Про це повідомляє "Громадське".

Повідомляється, що Денису Гриценку, В'ячеславу Зінченку, Михайлу Власюку, Андрію Драчу продовжили запобіжний захід на три місяці. Також під вартою залишили Володимира Терещенка, Богдана Головаша, Сергія Попова та Андрія Шевченка.

Сторона звинувачення просила продовжити арешт, підкреслюючи необхідність отримання результатів експертиз. У свою чергу сторона захисту заявила, що українці є військовополоненими і повинні бути звільнені, причому сторона захисту заявила, що захоплення моряків було фактом агресії з боку РФ.

Нагадаємо, Лефортовський районний суд Москви продовжив термін утримання під вартою чотирьох українських військовополонених моряків на три місяці. Термін утримання під вартою продовжили Роману Мокряку, Андрію Оприску, Євгену Семидоцькому, Сергію Цибізову.

Українські моряки потрапили в полон у РФ після російської агресії в Керченській протоці 25 листопада 2018, троє з них отримали поранення. У РФ моряків звинуватили в незаконному перетині кордону. Українці своєї провини не визнають і вважають себе військовополоненими. Всі моряки знаходяться в СІЗО на час проведення російського слідства.