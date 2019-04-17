Слава Украине: пленный моряк передал привет родной стране (видео)

Денис Гриценко, который вместе с другими украинскими военнопленными находился сегодня в Лефортовском районном суде Москвы, передал привет всем украинцам и рассказал журналистке "Громадского" о своем здоровье.

Гриценко отметил, что у него все хорошо и передал привет. Это видно на данном видео.

Денис Гриценко (видео: YouTube/Громадське Телебачення)

"Все хорошо, спасибо. Слава Украине! Мой привет Украине и лучшие пожелания", - сказал Гриценко.

Стоит отметить, что сегодня, 17 апреля, Лефортовский районный суд Москвы продлил срок задержания 7 украинских моряков и представителя СБУ до 24 июля 2019 года.

Обвинение просило продлить арест украинцев, так как необходимо получить результаты экспертиз. При этом защита отметила, что украинцы - военнопленные и их должны освободить, поскольку захват моряков произошел из-за агрессии со стороны России.

Украинские моряки попали в плен после агрессии России в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Причем трое украинцев получили ранения. В России моряков обвинили в незаконном пересечении границы.

Наши моряки вины не признают и считают себя военнопленными. Все украинские моряки находятся в СИЗО пока российская сторона проводит следствие.

Напомним, что в России провели первые психиатрические экспертизы украинским морякам.

Ранее сообщалось о том, что спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил о том, что РФ незаконно удерживает украинских моряков.