У РФ провели перші психіатричні експертизи українським морякам

Фото: моряк Денис Гриценко (twitter.comATR__Official)

Командира групи українських кораблів також ознайомили з постановами про призначення нової експертизи

Українського моряка в РФ, командира групи українських кораблів Дениса Гриценко і його адвокатів ознайомили з постановами про призначення експертизи бойових модулів МБАК "Бердянськ" і "Нікополь". Про це повідомляє адвокат Микола Полозов Facebook.

Крім цього, Гриценко розповів, що 26 березня його, а також військовополонених Драча, Зінченко і Власюка вивозили для проходження психолого-психіатричної експертизи. Адвокатів для присутності на цій експертизи не допустили.

Нагадаємо, що в РФ призначили всім українським морякам психолого-психіатричну експертизу, що порушує їх права як військовополонених. Зокрема, адвокати моряків вимагали, щоб вони були присутні під час цієї експертизи.

Зазначимо, українські моряки потрапили в полон у РФ після російської агресії в Керченській протоці 25 листопада 2018 року. У РФ моряків звинуватили у "незаконному перетині кордону". Ряд країн, серед яких є ЄС, США, Британія, Франція, Литва, неодноразово закликали РФ звільнити моряків. Незважаючи на це, суд у Москві продовжує тримати військовополонених під вартою.

РБК-Україна також писало, що спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що Росія незаконно утримує захоплених в Керченському проливі українських моряків, бо не хоче вирішувати питання їхнього звільнення під час виборів в Україні.

Нещодавно на спеціальному засіданні Ради безпеки ООН заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця запропонував позбавити Росію права вето в Радбезі.