Слава Каминская сказала, планирует ли возвращаться в Украину

Бывшая участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась подробностями своей жизни на испанском острове Тенерифе, куда она переехала с началом полномасштабной войны. Певица откровенно рассказала, что именно там нашла новую любовь, а также ответила на вопросы о возможном возвращении в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды для проекта "Кукуха Шоу".

Звезда сейчас находится за границей со своими детьми, Лаурой и Леоном, которых она родила в браке с пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Слава Каминская с экс-супругом и детьми (фото: instagram.com/babaslavka)

В 2023 году Слава рассказала о новом избраннике, когда он сделал ей предложение. Его личность Каминская тщательно скрывает, однако известно, что он родом из Эстонии. Слава Каминская с бойфрендом (фото: instagram.com/babaslavka)

Артистка призналась, что пока не работает и приостановила свою концертную деятельность. Она также отметила, что уже отвыкла от той публичности, которая сопровождала ее в Украине, и теперь чувствует себя комфортнее без чрезмерного внимания.

"Это так прекрасно, когда о тебе кто-то заботится. Кто-то может решить твои проблемы. Я горжусь статусом безработного. Кто-то стесняется, а мне кайфово. Мне не одиноко. Рядом со мной сейчас те люди, которые должны быть. Мне их достаточно. Мне кайфово в моем одиночестве", - рассказала Каминская.

Исполнительница говорит, что пока не планирует возвращаться в Украину, хотя и очень скучает по родной стране.

Она объяснила, что из-за ситуации с безопасностью и налаженного быта в Испании пока не готова менять свое место жительства.

"Лаура и Леон очень хорошо разговаривают на испанском, а я нет. Я везде с собой беру Лауру, она более общительная, а Леон стесняется. Ну конечно, скучаю (по Украине, - прим. ред). Чем больше времени проходит, тем больше эти эмоции притупляются. Потому что ты все равно обживаешься каким-то бытом. И этот быт тебя поглощает. Мне пока что здесь комфортно. Я научилась стирать и убирать самостоятельно, я научилась собирать детей в школу, готовить им завтраки, тормозки. Мои дети нашли маму", - призналась Слава.

Что известно о Каминской

В 2006 году Слава присоединилась к группе "НеАнгелы", где выступала вместе с Викторией Смеюхой под руководством продюсера Юрия Никитина. Коллектив быстро получил популярность благодаря таким хитам, как "Роман", "Я так скучаю" и "Твоя".

В 2021 году группа завершила свою деятельность, после чего Каминская начала сольную карьеру, представив композицию "911". Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

В 2018 году артистка стала участницей шоу "Танці з зірками", но из-за травмы спины вынуждена была покинуть проект после второго эфира.

В 2022 году она адаптировала свою песню "Slava Bogu" на украинском языке и выпустила новый сингл "Додому".

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