Слава Демин заинтриговал ответом на слухи о романе с Ксенией Мишиной

Был ли у Демина роман с Ксенией

По словам Демина, его и артистку уже ничего не связывает.

На вопрос о том, свободно ли его сердце, он отвечать не стал.

"По поводу нынешних отношений я пока не готов об этом говорить", - сказал ведущий.

Когда начали появляться слухи о романе звезд

Ксения и Слава несколько раз делились общими фото и видео, где они гуляют и посещают кафе вместе с сыновьями от прошлых отношений Платоном и Владом.

Мишина и Демин засветились на совместном отдыхе (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Это и стало поводом для сплетен о новом романе в шоубизнесе.

В марте звезда украинских сериалов увидела одну из публикаций в СМИ с заголовком "Слава Демин и Ксения Мишина оставляют своих поклонников в напряжении, не подтверждая, но и не опровергая слухи об их романтических отношениях".

Статья вышла после того, как Демин обнародовал загадочный пост с философскими размышлениями о расставании.

Тогда актриса с сарказмом посоветовала СМИ делать свои материалы более интересными.

В частности, предложила написать, что она якобы встречается с экс-женой Славы, а он в отношениях с известным голливудским актером.