Слава Демин заинтриговал ответом на слухи о романе с Ксенией Мишиной

Украинский ведущий Слава Демин признался, был ли у него роман с актрисой Ксенией Мишиной.
Ответом он заинтриговал в интервью РБК-Украина (проект Styler).
По словам Демина, его и артистку уже ничего не связывает.
На вопрос о том, свободно ли его сердце, он отвечать не стал.
"По поводу нынешних отношений я пока не готов об этом говорить", - сказал ведущий.
Ксения и Слава несколько раз делились общими фото и видео, где они гуляют и посещают кафе вместе с сыновьями от прошлых отношений Платоном и Владом.
Мишина и Демин засветились на совместном отдыхе (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Это и стало поводом для сплетен о новом романе в шоубизнесе.
В марте звезда украинских сериалов увидела одну из публикаций в СМИ с заголовком "Слава Демин и Ксения Мишина оставляют своих поклонников в напряжении, не подтверждая, но и не опровергая слухи об их романтических отношениях".
Статья вышла после того, как Демин обнародовал загадочный пост с философскими размышлениями о расставании.
Тогда актриса с сарказмом посоветовала СМИ делать свои материалы более интересными.
В частности, предложила написать, что она якобы встречается с экс-женой Славы, а он в отношениях с известным голливудским актером.
Недавно Демин рассказал о походах в ТЦК.
Также мы писали, что Ксения Мишина снова заговорила на русском и попала в скандал.