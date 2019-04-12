Зеленський розповів про зустріч з Макроном

Фото: Володимир Зеленський і Еммануель Макрон (скріншот з відео Youtube)

За словами Зеленського, зустріч була конструктивною

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський розповів, як пройшла його зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За словами Зеленського, зустріч була конструктивною. Зокрема, вони обговорили припинення війни на Донбасі.

"Дуже класна, тепла атмосфера, дуже зустріч була конструктивною, я побачив перед собою дійсно лідера об'єднаної Європи. Ми обговорювали найважливіші питання для українського суспільства, для України в цілому. Говорили про життя, про головне говорили, про припинення війни в Донбасі", - сказав Зеленський.

«Про життя, про головне говорили»



Ексклюзивні кадри – Володимир Зеленський розповів про зустріч з Емманюелем Макроном pic.twitter.com/0kch6xcdi4 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) April 12, 2019

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський зустрівся в Єлисейському палаці з президентом Франції. Пізніше з Макроном зустрівся з чинний президент України і кандидат на виборах 2019 Петро Порошенко.

"Радий зустрічі зі щирим другом України Емманюелем Макроном", - написав Порошенко в Twitter.

РБК-Україна писало, що вчора Порошенко і Зеленський вперше провели спільну бесіду в прямому ефірі. Вони обговорили дату проведення дебатів. Порошенко заявив, що чекає кандидата Володимира Зеленського на НСК "Олімпійський" 14 квітня, а Зеленський наполіг на проведенні дебатів 19 квітня.

Також сьогодні в штабі Зеленського анонсували дебати з Порошенком о 19:00. Хоча раніше глава "Суспільного" Зураб Аласанія повідомив, що офіційними будуть вважатися ті дебати, які пройдуть на "Супільному" 19 квітня о 20:00.

Додамо, що раніше "Олімпійський" назвав дати, на які кандидати забронювали стадион: від Порошенка надійшов запит на дебати 14 і 19 квітня, а від представника Зеленського - на 19 квітня.