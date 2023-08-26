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В SkyUp сделали заявление о возобновлении авиарейсов в Украине: что известно

Суббота 26 августа 2023 14:58
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В SkyUp сделали заявление о возобновлении авиарейсов в Украине: что известно Компания SkyUp заявила о возобновлении авиарейсов в Украине (фото: facebook.com.skyup.aero)
Автор: Татьяна Самарук

Украинское небо было закрыто для гражданских самолетов с начала полномасштабной войны, которую начала Россия. С тех пор поехать за границу можно только наземным путем. Известно, когда возможное возобновление пассажирских авиаперевозок.

Об этом рассказали в авиакомпании SkyUp, пишет Hromadske.

Какие главные условия

Генеральный директор компании SkyUp Дмитрий Сероухов рассказал, что для возобновления пассажирских авиаперевозок в Украине есть всего два условия.

Первое - принятие компетентными органами решения об открытии неба. Также SkyUp ожидает когда страховые компании начнут предоставлять необходимое для полетов в украинском небе страхование.

"Без этого полеты невозможны ни для одной авиакомпании, которая занимается пассажирскими перевозками", - сказал он.

Гендиректор добавил, что SkyUp готова организовать первые рейсы буквально через несколько дней после открытия неба над Украиной. Однако для восстановления слаженной работы всего комплекса перевозчиков, аэропортов и хендлинговых служб понадобятся минимум месяцы.

Также необходимо определены источники финансирования реконструкции разрушенной инфраструктуры, принять стратегию возобновления полетов с учетом возможной господдержки для перезапуска отрасли, акцизов на топливо и т.д.

Представитель авиакомпании сказал, что есть внутренние организационно-технические моменты: возобновление договоров аренды, восстановление логистики, наладка оборудования и связь с Евроконтролем.

Что говорят в другой авиакомпании

Гендиректор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири рассказывал, что авиаперевозки в Украину готовы возобновить до конца 2023 года.

По его словам, существует два варианта развития событий:

  • после окончания войны авиакомпания сможет возобновить полеты в короткий промежуток времени
  • небольшое количество рейсов Ryanair может запланировать уже к концу 2023 года

Аргументировал он это тем, что в Израиле авиация продолжает работать несмотря на запуски ракет. Он заявил, что не видит причин отказывать в подобном Украине.

Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов после начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

Ранее мы сообщали, что украинская авиакомпания планирует отправить самолеты на курорты Египта.

Также читайте, какие авиакомпании первыми придут в Украину после открытия неба.

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