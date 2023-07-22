Ryanair хочет возобновить полеты в Украине до конца года: названо первое направление

До конца этого года Ryanair может возобновить полеты по Украине. Первым направлением станет маршрут из Киева в Львов.

Об этом рассказал исполнительный директор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для " Интерфакс-Украина ".

Исполнительный директор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что лоукостер рассматривает возможность возобновления полетов в Киев и Львов до конца 2023 года.

По его словам, существует два варианта развития событий:

после войны авиакомпания сможет возобновить полеты в короткий промежуток времени;

небольшое количество рейсов Ryanair может запланировать уже к концу 2023 года.

О'Лири сослался на опыт Израиля, где авиация продолжает работать, несмотря на запуски ракет. Он заявил, что не видит причин отказывать в подобной Украине.

"Самолеты садятся каждый день в Тель-Авиве, который расположен всего в 10 минутах езды от Западного берега, откуда запускают ракеты. Было определено, что летать безопасно, и они могут защитить самолет. Поэтому я не вижу причин, почему мы не можем вернуть рейсы."

Он также рассказал, что сейчас Минвосстановление работает над возобновлением ограниченного количества рейсов в Киев и Львов.

Для этого Украина должна убедить Европейское агентство авиационной безопасности и страховых компаний в том, что сможет обеспечить безопасность. Если это удастся сделать, Ryanair будет выполнять эти рейсы.

Возобновление полетов в Украину

Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов после начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

Согласно отчету Европейской организации безопасности воздушной навигации, ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Украины сохранится до 2029 года. При этом Евроконтроль не генерирует и не использует военные прогнозы, аналитику или предположения для создания своих прогнозов. При этом после завершения войны и переформатирования сети маршрутов прогноз Евроконтроля будет обновлен с использованием новых данных.

Отметим, что в Украине заговорили об открытии аэропорта "Львов" по примеру зернового коридора.

Также отметим, что Ryanair готов возобновить работу в Украине после завершения боевых действий и открытия воздушного пространства. Главный исполнительный директор Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лири отметил, что компания "сможет полететь туда примерно через две недели".

К тому же Ryanair нанимает значительное количество украинских пилотов и бортпроводников, чтобы быть готовым вернуться в страну после окончания войны с Россией.

Напомним, что на днях с рабочим визитом в Украину прибыло руководство Ryanair. Делегация провела переговоры с руководством международного аэропорта "Борисполь" о возобновлении полетов после окончания войны.

В аэропорту Борисполь встретились глава Ryanair Майкл О'Лири и руководство аэропортов "Борисполь", Львов, Одесса и госпредприятия "Украэрорух".

Ryanair собирается развернуть сеть полетов из Киева, Львова и Одессы в течение 5 дней после того, как Европейское агентство по безопасности авиации (EASA) признает украинское воздушное пространство безопасным.

Авиакомпания сообщила, что на первом этапе лоукостер планирует выполнять 600 рейсов в неделю из трех украинских аэропортов по 75 направлениям. Из Киева количество маршрутов будет составлять 50, из Львова и Одессы – 25.

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