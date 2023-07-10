Украинская авиакомпания планирует отправить самолеты на курорты Египта: детали

Украинская авиакомпания SkyUp объявила о планах базировать самолеты в аэропортах курортных городов в Египте с октября 2023 года по март 2024 года. Речь идет о размещении нескольких авиалайнеров в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе.

В настоящее время авиаперевозчик ищет партнеров для сотрудничества, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ch-aviation.com.

Украинский перевозчик ищет коммерческих партнеров для мокрого лизинга своих 189-местных Boeing 737-800 из двух египетских курортных городов на Красном море.

Лоукостер ранее сосредотачивался на туристических маршрутах, включая чартеры туроператоров. После войны в Украине SkyUp выполняет чартерные рейсы и сотрудничает с другими авиакомпаниями на условиях "мокрого лизинга" (аренда самолетов вместе с экипажем).

Сейчас авиакомпания эксплуатирует два Boeing 737-700 и восемь Boeing 737-800 (один из них в недавно отрытой дочерней компании SkyUp MT (U5, Malta International). Авиаперевозчик сосредотачивается на туристических направлениях, большинство самолетов обслуживают маршруты от имени туроператоров или других перевозчиков (за исключением двух самолетов, арендованных Tunisair для регулярных рейсов из Туниса).

Авиакомпания SkyUp рассматривает базирование самолетов в Египте на зимний сезон 2023/24 как один из вариантов дальнейшей деятельности по выполнению рейсов по контрактам "мокрого лизинга", сообщили TRAVEL РБК-Украина в пресс-службе SkyUp.

"Предварительно, в Шарм-Эш-Шейхе будут дислоцироваться 2 самолета компании, в Хургаде – от 2 до 3 бортов. Сейчас преждевременно разглашать информацию о партнерах. Однако отметим, что наша компания открыта к предложениям о сотрудничестве по ACMI ("мокрый лизинг" – ред.) контрактами как в Египте, так и в других частях света", – отметили в авиакомпании.

К моменту полномасштабного вторжения в феврале 2022 года 10 из 11 самолетов SkyUp находились за границей, поэтому авиакомпания смогла возобновить свою деятельность. Перевозчик выполнял эвакуационные рейсы, затем летал о заказу европейских авиакомпаний.

Ранее мы сообщали, что вечером 4 апреля SkyUp эвакуировала свой последний самолет за границу. С начала войны он оставался в аэропорту Борисполь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.