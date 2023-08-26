У SkyUp зробили заяву про відновлення авіарейсів в Україні: що відомо

Українське небо закрили для цивільних літаків з початку повномасштабної війни, яку розпочала Росія. Відтоді виїхати за кордон можна лише наземним шляхом. Відомо, коли можливе відновлення пасажирських авіаперевезень.

Про це розповіли у авіакомпанії SkyUp, пише Hromadske .

Які головні умови

Генеральний директор компанії SkyUp Дмитро Сєроухов розповів, що для відновлення пасажирських авіаперевезень в Україні є всього дві умови.

Перша - ухвалення компетентними органами рішення про відкриття неба. Також SkyUp очікує, коли страхові компанії почнуть надавати необхідне для польотів в українському небі страхування.

"Без цього польоти неможливі для жодної авіакомпанії, яка займається пасажирськими перевезеннями", - сказав він.

Гендиректор додав, що SkyUp готова організувати перші рейси буквально через декілька днів після відкриття неба над Україною. Однак для відновлення злагодженої роботи всього комплексу перевізників, аеропортів та хендлінгових служб знадобляться щонайменше місяці.

Також необхідно визначено джерела фінансування реконструкції зруйнованої інфраструктури, ухвалити стратегію відновлення польотів з урахуванням можливої держпідтримки для перезапуску галузі, акцизів на паливо тощо.

Представник авіакомпанії сказав, що є внутрішні організаційно-технічні моменти: поновлення договорів оренди, відновлення логістики, налагодження обладнання та зв'язку з Євроконтролем.

Що кажуть в іншій авіакомпанії

Гендиректор авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі розповідав, що авіаперевезення до України готові відновити до кінця 2023 року.

За його словами, існує два варіанти розвитку подій:

після закінчення війни авіакомпанія зможе відновити польоти у короткий проміжок часу

невелику кількість рейсів Ryanair може запланувати вже до кінця 2023 року

Аргументував він це тим, що Ізраїлі авіація продовжує працювати попри запуски ракет. Він заявив, що не бачить причин відмовляти у подібному Україні.

Додамо, що Україна повністю закрила свій повітряний простір для цивільних літаків після початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.