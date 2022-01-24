Скумбрія пряного посолу вдома: спробувавши цей рецепт, ви більше не купите магазинну

Скумбрія прямого посолу - неймовірно смачна ароматна закуска, яку з легкістю можна приготувати вдома. Звичайно ж така рибка буде в рази смачніше магазинної.

Дивіться нижче на відео, як засолити рибку:

Готову рибку подавайте з цибулею. Це дуже смачно!

Раніше блогер також розповіла, як нестандартно обсмажити котлети, щоб вони вийшли неймовірно ніжними, соковитими і рум'яними.

Також ми писали, як засолити вдома червону рибу, щоб вона була готова вже через годину.