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Скумбрія пряного посолу вдома: спробувавши цей рецепт, ви більше не купите магазинну

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Понеділок 24 січня 2022 18:26
Скумбрія пряного посолу вдома: спробувавши цей рецепт, ви більше не купите магазинну Скріншот: як приготувати скумбрію пряного посолу вдома
Автор: Світлана Мащенко

Скумбрія прямого посолу - неймовірно смачна ароматна закуска, яку з легкістю можна приготувати вдома. Звичайно ж така рибка буде в рази смачніше магазинної.

Секретами засолювання поділилася фуд-блогер Alina FooDee.

Спеції для 500-600 г неочищеної свіжомороженої скумбрії:

  • Сіль - 1 ст. л. з невеликою гіркою
  • Цукор - 0,5 ст. л.
  • Вода - 200 мл
  • Гвоздика - 2-3 шт.
  • Коріандр - 0,5 ч. л.
  • Лавровий лист - 1 шт.
  • Запашний перець - 3 шт.
  • Чорний перець - 6-7 шт.
  • Рослинна олія - 1 ст. л.
  • Оцет 9% - 1 ч. л.

Скумбрія пряного посолу вдома: спробувавши цей рецепт, ви більше не купите магазинну

Скрін: Так буде виглядати готова рибка

Покрокове приготування риби

  1. У воду додайте гвоздику, коріандр, лавровий лист, запашний перець, чорний перець, сіль і цукор.
  2. Дайте закипіти і проваріть на невеликому вогні близько 5 хвилин, щоб спеції розкрили свої аромати. Дайте розсолу повністю охолонути до кімнатної температури.
  3. Скумбрію очистіть від нутрощів, видаліть плавники і відріжте голову. Наріжте на порційні шматочки.
  4. Викладіть в скляну, пластикову або емальовану ємність. Головне - не в металеву.
  5. Залийте маринадом. Залиште при кімнатній температурі на 6-7 годин.
  6. Якщо будете солити в холодильнику, то потрібно тримати довше, близько 8-10 годин.

Готову рибку подавайте з цибулею. Це дуже смачно!

Дивіться нижче на відео, як засолити рибку:

Раніше блогер також розповіла, як нестандартно обсмажити котлети, щоб вони вийшли неймовірно ніжними, соковитими і рум'яними.

Також ми писали, як засолити вдома червону рибу, щоб вона була готова вже через годину.

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