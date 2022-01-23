Простий спосіб обсмажування, який зробить ваші котлети пишними, соковитими і рум'яними
Скріншот: як приготувати смачні котлети
Пишні, соковиті, рум'яні котлети у вас легко вийдуть, якщо змінити спосіб їх обсмажування. Спробуйте замість сковорідки, запекти їх в духовці, і дуже здивуєтеся результату.
Секретним прийомом поділилася відомий фуд-блогер Alina FooDee.
Щоб приготувати смачні котлети в духовці, знадобляться такі інгредієнти:
- Фарш - 800 г
- Цибуля - 100-130 г (1 середня цибулина)
- Батон сухий - 5 шматочків
- Молоко - 150-200 г
- Часник - 1 зубчик
- Сіль, чорний мелений перець - за смаком
Ідеально для таких котлет підійде свинячий ошийок.
Скрін: ось такими вийдуть наші котлетки
Покрокове приготування
- Залити сухий батон молоком і залишити на 10 хвилин.
- Перемолоти на м'ясорубці м'ясо, цибулю, часник і батон.
- Посолити і поперчити фарш.
- Відбити фарш мінімум 10-15 разів, щоб котлети добре тримали форму.
- Сформувати котлети, викласти на деко і запікати 30-35 хвилин при температурі 200-210 градусів.
Дивіться на відео нижче, як приготувати найсмачніші котлети:
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