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Серйозна помилка? Кейт Міддлтон порушила протокол з Єлизаветою II

STYLERПерсони    25.05.2019 - 14:07
Серйозна помилка? Кейт Міддлтон порушила протокол з Єлизаветою II
Кейт Міддлтон і королева Єлизавета (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Міддлтон та Єлизавета II стали темою обговорення в мережі

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, яка раніше повідомила про важливу подію у своєму житті, порушила протокол. Пов'язано це з поцілунком у щоку королеви Великобританії Єлизавети II, про що заявляє видання The Mirror.

Інцидент стався під час заходу Chelsea Flower Show, де зібралася сім'я. На квітковій виставці члени сім'ї привітали один одного.

Зокрема, королева зазначила, що подружня пара виглядає елегантно, а потім поцілувала їх. Міддлтон, у свою чергу, відповіла тим же. Саме це у подальшому і стало приводом для обговорення.
Серйозна помилка? Кейт Міддлтон порушила протокол з Єлизаветою IIКоролева Єлизавета, Кейт Міддлтон і принц Уїльям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Фанати Єлизавети II порахували, що Кейт порушила протокол, бо та не мала права торкатися губами до щоки монарха. Однак, як відзначає видання, на "менш формальних" заходах родичі часто цілують у щоку Єлизавету II, що не заборонено правилами.

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