Стало відомо про багатомільйонні борги МАУ перед аеропортом "Бориспіль"
Ще до нинішньої кризи на авіаринку, викликаної епідемією COVID-19, найбільша авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), одним з акціонерів якої є Ігор Коломойський (25% відсотків компанії), заборгувала державному аеропорту "Бориспіль" 300 млн грн. Ці гроші МАУ винна за аеропортову навігацію, обслуговування вантажів та пошти, безпека, паркування своїх Boeing 737 тощо.
Про це повідомляє "Олігарх".
Відомо, що в 2013 році сторони домовилися, що, в разі чого, компанія зможе розраховуватися векселями. З того часу таких було виписано на 300 млн грн і ця схема справно працювала аж до весни 2020 року, про що рік тому казав в інтерв'ю чинний на той момент гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін.
"Реструктуризована заборгованість за термінами погашення вексельних зобов'язань. Бачимо хорошу статистику з виплат - були великі вексельні погашення перед Новим роком. І в цілому, у нас за всю історію взаємин з МАУ не було жодного прострочення повернення векселів. Все сплачується в строк. Наступні великі погашення очікуємо в кінці сезону - початку літньої навігації 2020 року", - розповідав гендиректора аеропорту.
Літня навігація, як відомо, так і не настала, обрушивши в Україні й світі всю авіагалузь. У 2020 році МАУ виконала лише 47 тис. рейсів або 42% від показника 2019 року.
Кількість перевезених пасажирів також впала більше ніж у чотири рази - якщо у 2019 році це було близько 8 млн осіб, то торік тільки 1,787 мільйона.
У "Борисполя" проблеми аналогічного порядку. Головний аеропорт країни обслужив всього 5,16 мільйона пасажирів, що на 66% менше показника попереднього року.
За даними видання, до осені 2020 року "вексельний борг" МАУ досяг 500 млн грн.
У серпні 2020 року МАУ подала позов у Госпсуд Києва до аеропорту, приватному виконавцю та нотаріуса про те, що виписані їй же векселя не можуть бути погашені, принаймні, зараз.
За місцем платежу по кожному з двох десятків векселів, виписаних двома порціями в грудні 2019 року і в березні 2020 року, визначено 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, АТ "Укрексімбанк" (головний офіс банку).
Коли "Бориспіль" і виконавці намагалися пред'явити векселі за вказаною адресою виявилося, що у позивача відсутні договірні відносини з банком за виконання зобов'язань за цими векселями.
У зв'язку з цим, векселі були пред'явлені до платежу й опротестовані за місцезнаходженням векселедавця в м. Києві по вул. Лисенка, 4 та за місцезнаходженням його головного офісу - в м. Києві на Харківському шосе, 201-203, які не є місцем платежу за цими векселями, йдеться в рішенні Господарського суду Києва, який 9 лютого 2021 року задовольнив позов компанії Коломойського.
Після цього, "Бориспіль" перевів МАУ на передоплату.
Як один з можливих варіантів розв'язання боргової проблеми між головним аеропортом країни і її головним авіаперевізником, бачиться те, що вони знову сядуть за стіл переговорів і "Бориспіль" конвертує свої векселі в акції МАУ.
"Такий сценарій цілком серйозно обговорювався ще до кризи. Правда, як показує практика сусідства з Коломойським в одному бізнесі, це для держави нічого доброго не несе, прикладом чого служить історія їх відносин і спроб "шлюборозлучного" процесу навколо "Укрнафти", - резюмує видання.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що державне підприємство обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") подало до суду на авіакомпанію SkyUP через борги і вимагає стягнення майже 40 млн гривень.