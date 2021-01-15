Український кіт дістався до Ізраїлю в контейнері з цукерками і став зіркою: як це вийшло

Кіт три тижні "зайцем" плив на кораблі в контейнері з солодощами (колаж РБК-Україна)

Український кіт примудрився непомітно пробратися на вантажний корабель і, будучи замкненим в одному з контейнерів з коробками цукерок, через три тижні опинився в Ізраїлі. Хвостатого мандрівника з Одеси виявили вже в порту в місті Хайфа при розвантаженні.

Дивовижну історію тварини-мореплавця розповіли в прес-службі компанії-перевізника на Facebook-сторінці.

Також були опубліковані фото кота, який після такого тривалого перебування в "солодкому ув'язненні", без краплі води, зміг не тільки вижити, але і став зіркою інтернету.

"Доля тварини, що здійснила неймовірну подорож, зацікавила дуже багато людей", - зізналися в компанії та заявили про готовність поділитися подробицями тритижневої подорожі кота зі ЗМІ та користувачами мережі.

Зазначається, що мурзатий наразі - в хорошому стані, за чим особисто стежить директор Одеської експедиторської компанії Олександр Винник.

Судячи зі знімків, кіт за три тижні плавання з голодухи зважився на дегустацію цукерок (горішки в шоколаді) у вантажному контейнері - деякі коробки виявилися у роздертому вигляді.

Кіт здійснив тритижневу подорож в контейнері з цукерками на вантажному кораблі (фото: facebook.com/Star.Shine.Shipping)

Як з'ясувалося, раніше камери спостереження зафіксували, що тварина непомітно проникла в контейнер на фінальному етапі завантаженні в одеському порту.

Як уточнив Винник у коментарі "Суспільне. Новини", кіт здоровий і перебуває на карантині.

"Чекаємо від наших партнерів з Ізраїлю новин про його подальшу долю. Але, я так думаю, кішка прийме громадянство Ізраїлю", - висловив він думку.

Винник запевнив, що тварина, хоч і пошкодила коробки з солодощами, їх все-таки не їла. А воду кіт міг добувати, злизуючи конденсат, який накопичувався в контейнері.

Раніше повідомлялося, що минулого літа спалахнув гучний скандал після того, як у літаку МАУ загинули 38 цуценят у вантажному відсіку.

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