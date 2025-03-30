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Яркое и мягкое Пасхальное песочное печенье с глазурью: в восторге будут взрослые и дети!

Воскресенье 30 марта 2025 07:41
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Яркое и мягкое Пасхальное песочное печенье с глазурью: в восторге будут взрослые и дети! Как приготовить мягкое песочное печенье с глазурью на Пасху (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Пасхальное печенье - это яркий атрибут праздника и невероятно вкусное лакомство. Такое печенье любят взрослые и дети, оно отлично подходит, чтобы поздравить родных с праздничным утром, а еще его можно принести с собой - как подарок к столу, когда вы пойдете в гости.

Как приготовить яркое Пасхальное песочное печенье с глазурью, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Shuba.

Что вам понадобится:

  • Мука пшеничная - 250 г
  • Сахар - 100 г
  • Яйца - 1 шт.
  • Масло сливочное 73% - 125 г
  • Лимон - 1 шт.
  • Глазурь - 100 г

Еще вам понадобятся веселые фигурные формочки, символизирующие Пасху - писанки, барашки и кролики. Украсить печенье можно также шоколадными каплями, декоративной посыпкой или цукатами.

Как готовить Пасхальное песочное печенье

Охлажденное масло нужно нарезать кубиками и положить в чашу блендера. Добавьте к маслу муку, сахар, яйцо и перебейте всю массу до состояния крошки.

Лимон помойте и обсушите. Из кожуры натрите на мелкой терке цедру, а из мякоти выжмите сок. Цедру и сок лимона добавьте в тесто и хорошо перемешайте.

Заверните тесто в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30-40 минут.

Раскатайте тесто на посыпанной мукой поверхности в тонкий слой. С помощью формочек вырежьте печенье.

Застелите пергаментом противень и выложите на него печенье. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте печенье 10 минут. Не держите его в духовке дольше, потому что оно станет твердым.

Достаньте печенье и разложите его на широкую тарелку или дощечку. Когда оно остынет, смажьте его глазурью и украсьте по своему вкусу.

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