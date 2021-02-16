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Здулися вени: скуті ланцюгом закохані з Харкова вже скаржаться на серйозні проблеми

Новость на русском → Харків, Вівторок 16 лютого 2021 10:19
Здулися вени: скуті ланцюгом закохані з Харкова вже скаржаться на серйозні проблеми Як прожили перший день закохані, що скували себе ланцюгом (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Пара закоханих з Харкова скували себе ланцюгами в День святого Валентина. Для цього вони приїхали в Київ, де й зробили гучну заяву - так планують прожити найближчі три місяці. Причому їх дуже амбітна мета - закохані хочуть потрапити в Книгу рекордів Гіннеса. Але зробити це буде непросто, пара вже скаржиться на проблеми.

Як прожили перший день "скуті одним ланцюгом", йдеться в сюжеті ТСН.

Олександр і Вікторія з Харкова тепер нерозлучні 24 години на добу. А щоб парочка таємно не знімала браслети представник Національного реєстру рекордів їх таємно опломбував.

Історії кохання пари багато років - вони то сходилися, то розходилися.

"Дуже часто сварилися. А потім я жартома сказав, що я її прив'яжу. Я звичайно на той момент не розумів, що це можливо. А потім я над цим серйозно подумав, бо вона в черговий раз взяла речі, почала збиратися йти", - розповідає Олександр.

Першим випробуванням став спільний похід в туалет, але пара впоралася. Пішли вони в чоловічій "клозет" - очевидно, що чоловік у них ведучий.

Відзначимо, що всі труднощі вони прорахували наперед. Щоб роздягатися, в рукави на одязі заздалегідь повшивали блискавки.

Про своє життя на ланцюгу пара розповідає в Instagram. Останньою публікацією в мережі стали слова "Купимо оптом антидепресанти!"

Нерви почали здавати вже у перший день. З'явилися сварки з приводу безладу в будинку.

Пізніше Олександр почав скаржитися на набряклість руки, і роздуті вени. Ланцюг натирає, і хлопець каже, що, можливо, скоро доведеться його розрізати.

Здулися вени: скуті ланцюгом закохані з Харкова вже скаржаться на серйозні проблеми

Скуті одним ланцюгом скаржаться на набряки рук (скрін: instagram.com/wecontacted)

Тим не менш вони поки що пристосовуються до спільних походів у ванну, поїздок на авто і непростого одягання.

Як пережили свій перший день скуті ланцюгами (відео: ТСН)

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