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Львів'яни на повітряній кулі облетіли Карпати і потрапили в Книгу рекордів України (відео)

Карпати, Субота 06 лютого 2021 08:17
Львів'яни на повітряній кулі облетіли Карпати і потрапили в Книгу рекордів України (відео)
Українці пролетіли над Карпатами на повітряній кулі (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Компанія мешканців Львова здійснила незвичайний політ над Карпатами. За три години вони облетіли 90 кілометрів на повітряній кулі. Цей політ внесли до реєстру Книги рекордів України.

Шість осіб спорядили дві повітряні кулі та пролетіли над Карпатами. Стартували мандрівники з села Довге в Закарпатській області, приземлилися туристи в місті Долина на Прикарпатті. Деталі унікального польоту розповів Андрій Риштун на своїй сторінці в Facebook.

Для свого польоту вони підняли дві кулі, в кожній з них було по три людини. Для кожної кулі залучили 11 балонів – це в загальному пів тонни газу. Швидкість польоту повітряної кулі склала понад 60 кілометрів на годину.

Мандрівники пояснили, що спеціально влаштували політ саме взимку, через те, що холодне повітря найкраще підіймає гарячі кулі та витрачає при цьому менше газу.

Львів'яни на повітряній кулі облетіли Карпати і потрапили в Книгу рекордів України (відео)Львів'яни на повітряній кулі облетіли Карпати і потрапили в Книгу рекордів України (відео)Львів'яни на повітряній кулі облетіли Карпати і потрапили в Книгу рекордів України (відео)Львів'яни на повітряній кулі облетіли Карпати і потрапили в Книгу рекордів України (відео)Львів'яни на повітряній кулі облетіли Карпати і потрапили в Книгу рекордів України (відео)Львів'яни на повітряній кулі облетіли Карпати і потрапили в Книгу рекордів України (відео)Львів'яни на повітряній кулі облетіли Карпати і потрапили в Книгу рекордів України (відео)Львів'яни на повітряній кулі облетіли Карпати і потрапили в Книгу рекордів України (відео)Львів'яни на повітряній кулі облетіли Карпати і потрапили в Книгу рекордів України (відео)Львів'яни на повітряній кулі облетіли Карпати і потрапили в Книгу рекордів України (відео)Львів'яни на повітряній кулі облетіли Карпати і потрапили в Книгу рекордів України (відео)

Фото: Андрій Риштун

"На висоті 2400 ми пробили хмари та нарешті поніжилися на сонечку. Вище 2500 м не підіймаємося, диспетчер не дозволив. Температура нуль градусів, швидкість 67 км/год! Якщо так продовжувати, то можна аж під Львовом сісти. Але хочеться побачити гори! Тому, ми знижуємося в бік Межигір'я", - розповів один з учасників польоту Риштун Андрій.

За три години польоту повітряні кулі подолали майже 90 кілометрів. Частину польоту українці знімали на відео.

Львів'яни облетіли Карпати за три години на повітряній кулі

Варто відзначити, що раніше не було зовсім ні одного такого великого польоту на повітряних кулях, тим більше взимку. Дані про рекорд львів'ян внесли до реєстру Книги рекордів України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на відео показали розваги в Карпатах, про яких мало хто знає.

А також розповідали про те, як виглядав Буковель 20 років тому.

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