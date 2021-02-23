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Скуті ланцюгом закохані з Харкова провели тиждень: багато чого навчилися робити вдвох

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 лютого 2021 12:53
Скуті ланцюгом закохані з Харкова провели тиждень: багато чого навчилися робити вдвох Пара з Харкова скувала себе ланцюгом і навчилася багато чого робити вдвох (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Пара закоханих з Харкова скували себе ланцюгами в День святого Валентина. Вони приїхали в Київ і заявили, що хочуть так прожити три місяці. Поки що минув лише тиждень, і за цей час вони багато чого навчилися робити вдвох.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Вони багато роблять удвох, але от готувати їжу зі скованими руками так і не навчилися. Тому трохи скинули вагу, але зате у них додалося фоловерів в мережі. Пара зізнається, що не сподівалися на таку славу в мережі, але швидко найняли собі піарника.

Після тижня на руці у дівчини з'явилася пов'язка, оскільки їй залізними путами розпанахало рани, які з'явилися під час приварювання до хлопця.

За тиждень Вікторія почала розбиратися, де в авто який бачок. Олександр - навчився їй робити укладки. Вони планують розпочати більше заробляти.

Варто зазначити, що молодий чоловік продає авто через інтернет, а дівчина займається нарощуванням вій, але до своєї роботи вона поки що ще не повернулася. При цьому вона вже готується до роботи і тренується.

У пари амбітна мета - вони хочуть потрапити в Книгу рекордів Гіннеса.

При цьому деякі труднощі вони прорахували наперед. Приміром, щоб роздягатися, вони заздалегідь вшили блискавки в рукави на одязі.

Пара з Харкова скувала себе ланцюгом і навчилася багато чого робити вдвох (відео: YouTube)

Нагадаємо, український майстер макраме пов'язав велосипед і потрапив в Книгу рекордів.

Раніше львів'яни на повітряній кулі облетіли Карпати і потрапили в Книгу рекордів України.

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