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Скоро появится "новый член команды": жена Бориса Джонсона объявила о беременности

Жена Бориса Джонсона беременна (instagram.com/carrielbjohnson)
Автор: Татьяна Самарук

Жена бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона 35-летняя Керри поделилась радостной новостью. Она рассказала, что беременная и их семья ждет пополнения.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Жена политика опубликовала фото с трехлетним сыном Уилфридом Лори и полуторагодовалой дочерью Роми Айрис.

"Новый член команды появится всего через несколько недель. Я чувствовала себя довольно истощенной последние 8 месяцев, но мы не можем дождаться встречи с этим малышом. Уилф очень рад снова стать старшим братом и болтает об этом постоянно. Не думайте, что Роми догадывается, что будет дальше... Она скоро узнает!" - написала она.

Жена Бориса Джонсона беременна (instagram.com/carrielbjohnson)

Добавим, что 58-летний Борис Джонсон станет отцом в восьмой раз. У него есть четверо детей от второй жены, с которой он прожил 25 лет, а также двое от нынешней и внебрачная дочь.

Известно, что самому старшему ребенку лидера 30 лет.

Экс-премьер Британии неоднократно помогал Украине всем, чем мог. Также он пытался подбадривать украинцев в сложное время.

Борис Джонсон с женой Керри (instagram.com/carrielbjohnson)

Ранее мы сообщали, что Бориса Джонсона заметили в Лондоне в подарке от Укрзализныци.

Также мы писали, что жена Бориса Джонсона поразила всех красотой, покидая Даунинг-стрит.

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Борис Джонсонбеременность