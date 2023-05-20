Скоро з'явиться "новий член команди": дружина Бориса Джонсона оголосила про вагітність

Дружина колишнього прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона 35-річна Керрі поділилась радісною новиною. Вона розповіла, що вагітна і їхня родина чекає на поповнення.
Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.
Дружина політика опублікувала фото з трирічним сином Вілфрідом Лорі й півторарічною донькою Ромі Айріс.
"Новий член команди з'явиться всього через кілька тижнів. Я відчувала себе досить виснаженою останні 8 місяців, але ми не можемо дочекатися зустрічі з цим малюком. Вілф дуже радий знову стати старшим братом і базікає про це постійно. Не думайте, що Ромі здогадується, що буде далі ... Вона скоро дізнається!" - написала вона.
Додамо, що 58-річний Борис Джонсон стане батьком восьмий раз. У нього є четверо дітей від другої дружини, з якою він прожив 25 років, а також двоє - від нинішньої та позашлюбна донька.
Відомо, що найстаршій дитині лідера 30 років.
Експрем'єр Британії неодноразова допомагав Україні всім, чим міг. Також він намагався підбадьорювати українців у складний час.
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