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Скоро з'явиться "новий член команди": дружина Бориса Джонсона оголосила про вагітність

Дружина Бориса Джонсона вагітна (instagram.com/carrielbjohnson)
Автор: Тетяна Самарук

Дружина колишнього прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона 35-річна Керрі поділилась радісною новиною. Вона розповіла, що вагітна і їхня родина чекає на поповнення.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Дружина політика опублікувала фото з трирічним сином Вілфрідом Лорі й півторарічною донькою Ромі Айріс.

"Новий член команди з'явиться всього через кілька тижнів. Я відчувала себе досить виснаженою останні 8 місяців, але ми не можемо дочекатися зустрічі з цим малюком. Вілф дуже радий знову стати старшим братом і базікає про це постійно. Не думайте, що Ромі здогадується, що буде далі ... Вона скоро дізнається!" - написала вона.

Дружина Бориса Джонсона вагітна (instagram.com/carrielbjohnson)

Додамо, що 58-річний Борис Джонсон стане батьком восьмий раз. У нього є четверо дітей від другої дружини, з якою він прожив 25 років, а також двоє - від нинішньої та позашлюбна донька.

Відомо, що найстаршій дитині лідера 30 років.

Експрем'єр Британії неодноразова допомагав Україні всім, чим міг. Також він намагався підбадьорювати українців у складний час.

Борис Джонсон з дружиною Керрі (instagram.com/carrielbjohnson)

Раніше ми повідомляли, що Бориса Джонсона помітили в Лондоні в подарунку від Укрзалізниці.

Також ми писали, що дружина Бориса Джонсона вразила всіх красою, покидаючи Даунінг-стріт.

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Борис Джонсонбеременность