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Бориса Джонсона заметили в Лондоне в подарке от Укрзализныци (видео)

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Лондон, Среда 25 января 2023 20:35
Бориса Джонсона заметили в Лондоне в подарке от Укрзализныци (видео) Борис Джонсон во время первого визита в Украину в августе 2022 года (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Харизматичный Борис Джонсон, экс-премьер-министр Великобритании, гуляет по Лондону в милом подарке от Укрзализныци, полученном во время недавнего визита в Украину.

Подробности смотрите ниже в материале Styler.

"Нумерація вагонів починається з голови поїзда"

Борис Джонсон известен своей любовью к необычным головным уборам. И именно такой "гифт" бывшему премьеру сделали в Киеве в "Залізній крамниці".

Это шапочка в цветах Укрзализныци - белом и голубом с надписью"Нумерація вагонів починається з голови поїзда" и ярко-желтой кистью-помпоном.

Издание The Gardian встретило Джонсона на улице, чтобы взять у него короткое интервью.

Джонсон побывал в Буче и в Бородянке

Британский чиновник осматривал разрушения, совершенные россиянами во время оккупации Киевской области.

Экс-премьер интересовался тем, сколько людей погибло во время оккупации и какое количество смогло вернуться в свои дома после освобождения территории.

Напомним, что Борис Джонсон приезжал с визитом в Украину 22 января.

Ранее мы писали, что Джонсону задонатили рекордную в истории парламента Великобритании сумму.

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Борис Джонсон