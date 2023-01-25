Бориса Джонсона заметили в Лондоне в подарке от Укрзализныци (видео)
Харизматичный Борис Джонсон, экс-премьер-министр Великобритании, гуляет по Лондону в милом подарке от Укрзализныци, полученном во время недавнего визита в Украину.
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"Нумерація вагонів починається з голови поїзда"
Борис Джонсон известен своей любовью к необычным головным уборам. И именно такой "гифт" бывшему премьеру сделали в Киеве в "Залізній крамниці".
Это шапочка в цветах Укрзализныци - белом и голубом с надписью"Нумерація вагонів починається з голови поїзда" и ярко-желтой кистью-помпоном.
Издание The Gardian встретило Джонсона на улице, чтобы взять у него короткое интервью.
Джонсон побывал в Буче и в Бородянке
Британский чиновник осматривал разрушения, совершенные россиянами во время оккупации Киевской области.
Экс-премьер интересовался тем, сколько людей погибло во время оккупации и какое количество смогло вернуться в свои дома после освобождения территории.
Напомним, что Борис Джонсон приезжал с визитом в Украину 22 января.
Ранее мы писали, что Джонсону задонатили рекордную в истории парламента Великобритании сумму.