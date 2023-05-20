Скоро появится "новый член команды": жена Бориса Джонсона объявила о беременности

Жена бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона 35-летняя Керри поделилась радостной новостью. Она рассказала, что беременная и их семья ждет пополнения.

Об этом она написала на своей странице в Instagram .

Жена политика опубликовала фото с трехлетним сыном Уилфридом Лори и полуторагодовалой дочерью Роми Айрис.

"Новый член команды появится всего через несколько недель. Я чувствовала себя довольно истощенной последние 8 месяцев, но мы не можем дождаться встречи с этим малышом. Уилф очень рад снова стать старшим братом и болтает об этом постоянно. Не думайте, что Роми догадывается, что будет дальше... Она скоро узнает!" - написала она.

Жена Бориса Джонсона беременна (instagram.com/carrielbjohnson)

Добавим, что 58-летний Борис Джонсон станет отцом в восьмой раз. У него есть четверо детей от второй жены, с которой он прожил 25 лет, а также двое от нынешней и внебрачная дочь.

Известно, что самому старшему ребенку лидера 30 лет.

Экс-премьер Британии неоднократно помогал Украине всем, чем мог. Также он пытался подбадривать украинцев в сложное время.

Борис Джонсон с женой Керри (instagram.com/carrielbjohnson)