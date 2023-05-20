Скоро з'явиться "новий член команди": дружина Бориса Джонсона оголосила про вагітність

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram .

Дружина політика опублікувала фото з трирічним сином Вілфрідом Лорі й півторарічною донькою Ромі Айріс.

"Новий член команди з'явиться всього через кілька тижнів. Я відчувала себе досить виснаженою останні 8 місяців, але ми не можемо дочекатися зустрічі з цим малюком. Вілф дуже радий знову стати старшим братом і базікає про це постійно. Не думайте, що Ромі здогадується, що буде далі ... Вона скоро дізнається!" - написала вона.

Дружина Бориса Джонсона вагітна (instagram.com/carrielbjohnson)

Додамо, що 58-річний Борис Джонсон стане батьком восьмий раз. У нього є четверо дітей від другої дружини, з якою він прожив 25 років, а також двоє - від нинішньої та позашлюбна донька.

Відомо, що найстаршій дитині лідера 30 років.

Експрем'єр Британії неодноразова допомагав Україні всім, чим міг. Також він намагався підбадьорювати українців у складний час.

Борис Джонсон з дружиною Керрі (instagram.com/carrielbjohnson)