Свята і вихідні в червні 2021: з'явився календар важливих дат

У червні 2021 нас чекають додаткові вихідні, а також ряд важливих і цікавих свят. Трійця, День Конституції, День захисту дітей, День молоді - і багато інших значущих дат.

Читайте далі в нашому матеріалі скільки ми будемо відпочивати в перший місяць літа і які важливі дні нас чекають попереду

Кількість вихідних та робочих днів у червні 2021

Всього в червні буде 30 календарних днів, з них 20 - робочих і 10 - вихідних, причому по три вихідних поспіль буде в останні два тижні місяця. Це пов'язано зі святкуванням Трійці 20 червня і Днем Конституції 28-го числа.

Вихідними днями в Україні будуть такі числа: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 21, 26, 27, 28 червня.

Колаж РБК-Україна: Календар робочих і вихідних днів у червні 2021

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