Скоро в школу: как помочь ребенку настроить режим перед учебой

Лето для детей - это время, когда можно ложиться спать поздно и проводить много времени с друзьями. Однако после длительного отдыха ребенку будет трудно соблюдать режим, когда вернется в школу. Поэтому родители должны помочь ему в этом.

Как легко наладить режим

Американский детский психолог Стивен Уайтсайд рассказал, что переход от непринужденного летнего режима к школьному не должен быть слишком резким. Поэтому важно заранее подготовиться к переменам.

"Один из способов сделать переход более плавным - дать ребенку время привыкнуть к новому распорядку. За неделю до начала школы это поможет детям привыкнуть просыпаться раньше, собираться и завтракать сразу после пробуждения", - добавил эксперт.

В частности, дети должны понять, что они могут справиться с изменениями совершенно сами.

Также можно разработать режим сна - детям в возрасте 6 - 13 лет нужно от 9 до 11 часов сна каждую ночь. Детям в возрасте 13 - 17 лет требуется от 8 до 10 часов сна в сутки.

Необходимо, чтобы ребенок мог подготовиться ко сну. Лучше отказываться от всех гаджетов за час до сна.

Утром вставайте всей семьей раньше и завтракайте. Важно если ребенок пойдет в школу голодным, то ему будет трудно сосредоточиться.

Кроме того, важно, если ребенок учится офлайн и будет ходить в школу сам, то стоит показать ему где по дороге есть укрытие. Также следует объяснить, что он должен делать во время воздушной тревоги.

Почему у школьника возникают проблемы с одноклассниками

Переход в новую школу

Адаптация в новом классе может занять длительное время и доставить много неприятностей школьнику. К сожалению, не всегда детский коллектив с радостью принимает нового ученика.

Хорошая или плохая успеваемость

Часто в коллективе дети могут не любить отличницу, которая хорошо учится. Отрицательно относиться также могут к двоечникам, которым трудно дается обучение.

Агрессивное поведение

Школьник может привлекать внимание одноклассников поступками. Иногда это бывают обидчивые слова, в ход идут даже кулаки. Ребенок может жаловаться учителям на других детей, чтобы получить их поддержку.

Особое внимание со стороны родителей

Гиперопека, особенно на глазах у других детей, может стать причиной насмешек со стороны одноклассников. Часто родители не понимают разницу между тотальным контролем и поддержкой.