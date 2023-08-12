Правильный рюкзак для школьника: какой выбрать, чтобы у ребенка не болела спина

Выбирая рюкзаки для школьников, следует обращать внимание на спинку, которая будет поддерживать осанку. Однако следует придерживаться и других нюансов.

Какие бывают рюкзаки для школы и какой лучше выбрать - читайте ниже.

Какие виды существуют

Обычно дети выбирают рюкзак по внешнему виду, но родителей должно интересовать, чтобы он был безопасным - не повредил спине ребенка.

В частности, существуют следующие виды рюкзаков для детей в школу:

каркасные рюкзаки с ортопедической спиной (с мягкими подушками)

каркасные рюкзаки без ортопедической спины (жесткая спина)

ранец (портфель на плече)

мягкие с анатомическими спинами

спортивные

мешковидные или "без спины"

модные женские модели (как правило, небольших размеров)

Какие выбрать рюкзак для ребенка

Родители, в первую очередь, хотят, чтобы рюкзак был удобным и доступным по цене. Ну и, конечно, чтобы он был крепким и прослужил хотя бы один учебный год в школе.

Дети же, в свою очередь, большее предпочтение отдают тому, как выглядит сам рюкзак, насколько он яркий, красочный и какие герои мультиков его украшают.

Размер

Главным критерием при выборе рюкзака для первоклассника - его размер. Важно то, что ребенок будет его носить постоянно, поэтому не нужно выбирать слишком большие модели рюкзака.

Необходимо, чтобы еще в магазине ребенку примеряла рюкзак. Он не должен быть шире спины ребенка и длиннее талии.

Лучше выбрать модель, которая имеет твердый корпус, который не будет деформироваться при нагрузке рюкзака учебниками и школьными принадлежностями и не будет менять свою форму.

Какой должен быть размер рюкзака (фото: freepik)

Вес

Родителям следует обратить внимание на то, чтобы пустой рюкзак весил до 1 кг. А наполненный не должен превышать 2-3 кг.

Какой должен быть вес у детского рюкзака (фото: freepik)

Спинка

Ортопедическая спинка в рюкзаке поможет равномерно распределить нагрузку по спине. Лучше всего отдавать предпочтение моделям с плотными подушечками из сетчатой ткани.

Материал

Качественный рюкзак сшит из специальной прочной ткани, не пропускающей воду. Специальная пропитанная ткань обеспечивает водонепроницаемый эффект.

Также стоит обратить внимание на швы рюкзака, насколько они крепкие и не распустятся в первую же неделю обучения.

Лучше выбрать рюкзак с прорезиненным или пластиковым дном. Его не страшно будет поставить на пол.

Светоотражатели

Важно, чтобы на рюкзаке были светоотражающие элементы. Они помогут делать детей более заметными на дороге, тем более в темное время суток. Кстати, этот пункт является обязательным согласно нормативам Госстандарта.

Внешний вид

Пусть ребенок сам выберет, какой рюкзак ему больше нравится. Важно обсудить с ребенком это еще перед походом в магазин.

Следует выбирать предпочтения ребенка, ведь если вы купите ранец с любимыми героями, то появится больше шансов, что он будет его беречь и с удовольствием собирать в школу.

Как выбрать рюкзак для ребенка (фото: freepik)