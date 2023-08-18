Как будут учиться дети в Украине с 1 сентября: форматы и требования к школам
Новый учебный год не за горами. Кто-то из школьников будет учиться в своем классе, а кто-то дома перед экраном ноутбука или телефона. Но вместе с тем, учебный процесс будет организован для всех детей в Украине.
Что изменится в 2023/2024 учебном году, рассказали в Министерстве образования и науки.
Формы образовательного процесса
В МОН предлагают три формата обучения:
- очно (только в учебном заведении)
- дистанционно (только дома)
- смешано (и дома, и в учебном заведении)
Форма организации образовательного процесса зависит от ситуации в каждом населенном пункте и определяется решением военно-гражданских администраций. Кроме того, решение принимают с участием родителей.
Если родители не согласны с очной формой обучения, они могут выбрать для своего ребенка другую форму получения образования: дистанционную, семейную или экстернатную.
Кстати, на форму обучения в конкретном заведении влияет также его возможность обезопасить и защитить всех учеников, учителей и работников.
Инфографика: МОН
Как будет проходить образовательный процесс
Если учебное заведение хочет работать штатно, тогда оно должно отвечать нескольким требованиям:
- очное обучение вводится только в пределах расчетной емкости сооружений гражданской защиты для укрытия участников образовательного процесса
- если мощностей или сооружений недостаточно для укрытия образовательный процесс можно организовать посменно
Инфографика: МОН
Как учиться на смешанной форме
Она предполагает обучение как очно, так и дистанционно. В таком случае занятия могут проходить в следующем формате:
- практические и лабораторные занятия - очно
- лекционные - дистанционно
Но вместе с тем, в МОН рекомендуют для начальных классов проводить образовательный процесс полностью очно, ведь это важно для социализации школьников.
Инфографика: МОН
Что делать с ситуацией безопасности
Форма образовательного процесса может изменяться в течение семестра или учебного года в зависимости от ситуации в конкретном населенном пункте.
Обязательным условием является прерывание обучения во время воздушной тревоги. Все участники образовательного процесса должны пройти к укрытию и находиться там до отбоя.
Педагогический совет учебного заведения определяет структуру и продолжительность учебной недели, занятий, формы организации образовательного процесса.
Инфографика: МОН
Ранее мы рассказывали, как изменится образовательная программа в Украине, чтобы восполнить пробелы в образовании.
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