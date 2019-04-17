Скоро потеплеет: синоптики рассказали, где пройдут дожди и будет холодно

Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине постепенно начнет улучшаться

Погода в Украине начинает улучшаться и в четверг, 18 апреля, ожидается небольшое потепление в западных, южных и центральных регионах. В нескольких областях пройдут дожди и на востоке сохранится низкая температура воздуха ночью. Об этом информирует Украинский гидрометцентр.

В восточных областях ожидается сухая и облачная погода, осадки не прогнозируются. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях ожидаются ночные заморозки до -2 -4 градусов. Днем воздух прогреется до +8 +10 градусов, в Днепре до +13 градусов.

На юге потеплеет, в четверг там будет сухо, с прояснениями. Ночью +3 +6 градусов, днем ожидается до +11 +13 градусов. В Крыму до +14 градусов.

В северных областях прохладно, но без осадков. Ночная температура опустится до -1 -3 градусов. Днем столбики термометров покажут +10 +12 градусов.

На западе резко потеплеет, в большинстве областей будет сухо, небольшие дожди пройдут в Тернопольской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Ночью от +3 до +5 градусов, днем будет облачно и воздух прогреется до +13 +15 градусов, в Ужгороде до +18 +20 градусов.

В центральной части страны без осадков, облачно. Ночью от +3 до +5 градусов, днем воздух прогреется до +12 +14 градусов.

В столице 18 апреля будет сухо, облачно с прояснениями. Ночью +2 +4 градуса, днем потеплеет до +12 +14 градусов.

Погода в Украине 18 апреля

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик порадовала украинцев прогнозом погоды.

А также рассказывали о том, что синоптик рассказал, когда в Украину придет долгожданное потепление.