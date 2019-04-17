ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Скоро потеплеет: синоптики рассказали, где пройдут дожди и будет холодно

STYLERЖизнь    17.04.2019 - 20:06
Скоро потеплеет: синоптики рассказали, где пройдут дожди и будет холодно
Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине постепенно начнет улучшаться

Погода в Украине начинает улучшаться и в четверг, 18 апреля, ожидается небольшое потепление в западных, южных и центральных регионах. В нескольких областях пройдут дожди и на востоке сохранится низкая температура воздуха ночью. Об этом информирует Украинский гидрометцентр.

В восточных областях ожидается сухая и облачная погода, осадки не прогнозируются. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях ожидаются ночные заморозки до -2 -4 градусов. Днем воздух прогреется до +8 +10 градусов, в Днепре до +13 градусов.

На юге потеплеет, в четверг там будет сухо, с прояснениями. Ночью +3 +6 градусов, днем ожидается до +11 +13 градусов. В Крыму до +14 градусов.

В северных областях прохладно, но без осадков. Ночная температура опустится до -1 -3 градусов. Днем столбики термометров покажут +10 +12 градусов.

На западе резко потеплеет, в большинстве областей будет сухо, небольшие дожди пройдут в Тернопольской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.  Ночью от +3 до +5 градусов, днем будет облачно и воздух прогреется до +13 +15 градусов, в Ужгороде до +18 +20 градусов.

В центральной части страны без осадков, облачно. Ночью от +3 до +5 градусов, днем воздух прогреется до +12 +14 градусов.

В столице 18 апреля будет сухо, облачно с прояснениями. Ночью +2 +4 градуса, днем потеплеет до +12 +14 градусов.

Скоро потеплеет: синоптики рассказали, где пройдут дожди и будет холодно

Погода в Украине 18 апреля

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик порадовала украинцев прогнозом погоды.

А также рассказывали о том, что синоптик рассказал, когда в Украину придет долгожданное потепление.

Прогноз погоды на 19 апреля: будет ли дождь над "Олимпийским" Что может помешать: синоптик дал прогноз погоды на день выборов
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины ГидрометцентрПогода
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь