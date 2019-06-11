Скільки заробляє прес-секретар Зеленського: названа сума

Стало відомо, скільки заробляє прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель. Про це йдеться у відповіді Адміністрації президента на запит видання "Українські новини".

"Посадовий оклад прес-секретаря президента України Ю. Мендель встановлено в розмірі 15 720 гривень згідно з постановою Кабінету Міністрів від 18 січня 2017 року №15 "Питання оплати праці працівників державних органів", - йдеться у відповіді.

Скільки заробляє прес-секретар Зеленського (фото: Українські новини)

Нагадаємо, що Мендель є українським державним діячем і журналістом. З 3 червня 2019 року є прес-секретарем Президента України.

Скільки заробляє прес-секретар Зеленського (фото: facebook.com/people/Iuliia-Mendel)

Раніше працювала на телеканалах ICTV, "Еспрессо-ТВ" та "Інтер". Писала для українського Forbes і американського Politico. Кілька років співпрацює з The New York Times.

Раніше Юлія Мендель відповіла на ряд чуток про себе, зв'язках її сім'ї з Ігорем Коломойським, а також про те, хто її "призначив".

Ми писали про те, що прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель звинуватила ВСУ в обстрілі шкіл "підірвала" мережа.

Нагадаємо, раніше експерт пояснив, чому Володимир Зеленський часто ігнорує дрес-код, воліючи стиль "кежуал" діловим костюмам навіть під час важливих зустрічей.