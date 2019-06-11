Сколько зарабатывает пресс-секретарь Зеленского: названа сумма

Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель. Об этом говорится в ответе Администрации президента на запрос издания "Украинские новости".

"Должностной оклад пресс-секретаря президента Украины Ю. Мендель установлен в размере 15 720 гривен согласно постановлению Кабинета Министров от 18 января 2017 года №15 "Вопросы оплаты труда работников государственных органов", - говорится в ответе.

Сколько зарабатывает пресс-секретарь Зеленского (фото: Українські новини)

Напомним, что Мендель является украинским государственным деятелем и журналистом. С 3 июня 2019 года является пресс-секретарем Президента Украины.

Сколько зарабатывает пресс-секретарь Зеленского (фото: facebook.com/people/Iuliia-Mendel)

Ранее работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интер". Писала для украинского Forbes и американского Politico. Несколько лет сотрудничает с The New York Times.

Ранее Юлия Мендель ответила на ряд слухов о себе, о связях ее семьи с Игорем Коломойским, а также о том, кто ее "назначил".

Мы писали о том, что пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинила ВСУ в обстрелах школ и "взорвала" сеть.

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему Владимир Зеленский часто игнорирует дрес-код, предпочитая стиль "кэжуал" деловым костюмам даже во время важных деловых встреч.