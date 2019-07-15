Скільки заробляє новий секретар РНБО: сума вас здивує

Фото: колаж РБК-Україна

Данилюку платять майже вдвічі більше, ніж отримував Турчинов

Новий секретар РНБО України Олександр Данилюк заробив на цьому посту в червні 92 320 гривень. До цієї суми увійшов оклад, надбавки за вислугу років та за інтенсивність праці, премія і відрядні. Про це повідомляють "Українські новини" із посиланням на відповідь служби на запит журналістів.

Нагадаємо, що Данилюк у 2016 - 2018 роках очолював Мінфін в уряді Володимира Гройсмана.

Всього Данилюк заробив із дня свого призначення 28 травня на посаду секретаря РНБО 95,4 тисячі гривень. До речі, 7 червня він також був призначений керівником Національного координаційного центру кібербезпеки.

Так, за чотири робочих дні у РНБО в травні чиновник отримав 3 044 гривень зарплати, а за перший місяць літа - 92 320 гривень.

Як пояснили в РНБО, в липні Данилюк отримав 2,4 тисячі надбавки за вислугу років, 10 тисяч надбавки за інтенсивність праці, 36 тисяч премії та 33 920 гривень за відрядження. Таким чином, "голий" оклад складає 10 тисяч.

Фото: Олександр Данилюк (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зазначимо, що Олександр Туричинов, який займав посаду секретаря РНБО до 28 травня, з 2017 року щомісяця заробляв майже вдвічі менше - 52,2 тисячі гривень.

Зарплата першого заступника секретаря РНБО Михайла Коваля, який залишився працювати у відомстві при новому керівництві, в травні склала 191 650 гривень (включаючи відпускні 95,8 тисяч і премію у 43,2 тисяч), а в червні - 84 351 гривню (враховуючи також премію у 32 тисячі гривень).

Заступники секретаря РНБО Сергій Кривонос та Олександр Литвиненко (також працювали при Турчинові) отримали зарплати 83 997 гривень у травні і 73 520 гривень у червні та 179 336 гривень у травні і 89 240 гривень у червні відповідно.

Скрін: ukranews.com

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський отримав за свій перший місяць роботи близько 12 тисяч гривень. Але в майбутньому у нього буде зарплата така ж, як у Петра Порошенка – близько 30 тисяч гривень.

Також ми писали про те, що глава Офісу президента України Андрій Богдан відверто розповів, який отримує оклад на своєму посту.

Нагадаємо, що Офіс президента Володимира Зеленського планують розмістити в Українському домі, а перенесення АПУ в нову будівлю обійдеться у 300 мільйонів гривень. Нещодавно архітектор розповів, як виглядатиме ОП.